„Am o relaţie bună, decentă, cu Alexandru Nazare. Ca ministru de finanţe a făcut nişte lucruri grozave, s-a coordonat cu premierul. De obicei, miniştrii de finanţe ascultă de premieri. Am o relaţie bună cu Alexandru Nazare, intenţionez să mi-o menţin, dar ca Alexandru Nazare să ajungă premier are nevoie de un vot de încredere în interiorul partidului nostru. Şi dacă vrea ca să fie premier, nu poate să facă acelaşi lucru pe care l-a făcut domnul Veştea. Trebuie să vină şi să zică”, a afirmat Ciucu.

Primarul Capitalei a adăugat că Alexandru Nazare nu mai este membru PNL, dar asta nu înseamnă că poate lua decizii fără să se consulte cu partidul condus de premierul interimar Ilie Bolojan, care deocamdată l-a propus pe Siegfried Mureșan.

„Domnul Nazare singur îşi va alege drumul, pentru că în acest moment nu este membru al Partidului Naţional Liberal. Dar domnul Nazare este fost membru PNL cu afinităţi foarte clare în partidul nostru, asumat în poziţie, a fost parlamentar. Este un membru cu care nu ne este ruşine. Noi însă am făcut o nominalizare în persoana domnului Siegfried Mureşan şi nu am schimbat-o”, a completat Ciucu.

Întrebat despre o eventuală fuziune PNL-USR, Ciucu a afirmat: „USR este un partid respectabil, are propriul lui drum. Pot fi foarte bine partenerii noştri la următoarele alegeri, împreună cu alţii, dar ar fi o greşeală să se topească USR în PNL, în acest moment”.

„Dar pot accepta o alianţă electorală mult mai uşor, care nu înseamnă fuziune. Şi permite acelui partid să aibă propria conducere şi propria reprezentare, şi propriile politici. De aceea, eu nu cred că este o idee bună să ne unim acum cu USR. Nu ştiu de unde vine asta. Este o temă falsă, pusă de adversarii noştri pe tapet”, a subliniat prim-vicepreședintele PNL.

Premierul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură acum două luni, iar România nu are un guvern „plin” de atunci

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac. Potrivit Constituției, el avea la dispoziție 10 zile ca să vină în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor pentru votul de încredere. Numai că PNL și USR au anunțat că nu sprijină Guvernul Tomac, iar PSD se pregătea să facă același lucru.

Variantele Eugen Tomac și Adrian Veștea au căzut. PSD l-a propus premier pe Sorin Grindeanu, PNL, USR și UDMR pe Siegfried Mureșan

În acest context, duminică dimineață, 14 iunie, președintele Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea, pe atunci prim-vicepreședinte PNL. Numai că Veștea nu a informat partidul condus de Bolojan că a discutat separat cu președintele României, pentru că șeful statului i-a cerut discreție. Nici Nicușor Dan nu a informat conducerea liberalilor de această mutare.

După 8 zile, pe 22 iunie, Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, pentru că avea nevoie de 233.

O zi mai târziu, pe 23 iunie, președintele Nicușor Dan a început consultările cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Ilie Bolojan afirmase că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.

Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou Guvern prin răzgândiri repetate

Pe 26 iunie, șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat.

În acest context, Nicușor Dan a lăsat de înțeles că premierul demis Ilie Bolojan se opune formării unui Guvern „plin” promițând ceva, dar schimbându-și repetat punctul de vedere.

Mai întâi, pe 25 iunie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele României nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.

Dar pe 26 iunie șeful statului l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce premierul demis a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, însă acest lucru nu s-a dovedit în negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”.

Astfel, deși a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, Ilie Bolojan ar putea rămâne premier până în toamnă, după debutul noii sesiuni parlamentare, care începe pe 1 septembrie. Președintele PNL conduce Guvernul din iunie 2025.

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