Valul de căldură se intensifică, vineri, în toată România

Meteorologii au emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 21 august, ora 10.00 – 24 august, ora 10.00, privind un nou episod de caniculă care va afecta aproape întreaga țară.

Vineri, valul de căldură se va intensifica în toate regiunile, în special în vestul și nord-vestul țării. Sâmbătă va continua, dar se va diminua în intensitate, iar duminică se va restrânge spre sudul și sud-estul României.

„Valul de căldură se va intensifica vineri în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice, sâmbătă va persista, dar se va diminua în intensitate, iar duminică se va restrânge spre sudul și sud-estul țării”, transmite ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade Celsius, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime în general între 19 și 22 de grade Celsius.

Meteorologii avertizează că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități vineri și sâmbătă în cea mai mare parte a țării, iar duminică, în sudul teritoriului.

Cod portocaliu de caniculă: până la 40 de grade Celsius în Oltenia

Pentru intervalul 21 august, ora 10.00 – 22 august, ora 10.00, ANM a emis două avertizări meteorologice.

Codul galben este valabil în jumătatea de sud a Moldovei și în nordul, centrul și estul Munteniei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi în general între 34 și 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat. Va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, precizează ANM.

Izolat, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime în jurul valorii de 20 de grade Celsius.

Codul portocaliu este valabil în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 35 și 38 de grade Celsius, iar în sudul și sud-vestul Olteniei se vor atinge 39… 40 de grade Celsius. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, avertizează ANM. Local, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime între 18 și 22 de grade Celsius.

Sâmbătă, cod galben de căldură extremă în aproape toată țara

Pentru intervalul 22 august, ora 10.00 – 23 august, ora 10.00, avertizările se modifică. Sâmbătă, codul galben vizează cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, iar în Câmpia Română indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În jumătatea sudică a țării, noaptea va fi tropicală, cu minime între 19 și 22 de grade Celsius.

Cele mai ridicate temperaturi de sâmbătă sunt prognozate în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșani și Iași, aflate sub cod portocaliu. În aceste județe, temperaturile maxime vor ajunge între 35 și 37 de grade Celsius, iar în sudul județelor Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman vor atinge 38 de grade Celsius.

ANM avertizează că disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale.

Vin furtunile în weekend. Unde sunt așteptate averse și vijelii

Pe lângă valul de căldură, ANM anunță și perioade de instabilitate atmosferică. Sâmbătă, fenomenele vor apărea în zona de munte și pe arii restrânse în centrul, nordul și nord-estul țării.

Duminică, instabilitatea atmosferică va fi prezentă local la munte și în sudul țării, iar pe alocuri și în restul teritoriului. „Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și căderi de grindină”, precizează meteorologii. Rafalele de vânt vor ajunge, în general, la 50-55 km/h, iar cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp, izolat depășind 25 l/mp.

Cum va fi vremea în București până duminică

Și Capitala rămâne sub influența valului de căldură.

Vineri, 21 august, vremea va fi caniculară, cu disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală peste pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar temperatura maximă va ajunge la 37 de grade Celsius. Minima va fi între 16 și 18 grade Celsius.

Sâmbătă, 22 august, canicula va continua, iar temperatura maximă va fi de 35… 36 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab.

Duminică, 23 august, valul de căldură va persista și în Capitală. Temperatura maximă va fi de 34… 35 de grade Celsius, iar minima, între 18 și 19 grade Celsius. După-amiaza sunt posibile înnorări, însă vremea va rămâne caniculară și disconfortul termic ridicat.

Municipiul București se află sub informarea meteorologică privind valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula, disconfortul termic și nopțile tropicale până în 24 august, ora 10.00. În plus, pentru Capitală este în vigoare și cod galben de caniculă în intervalul 21 august, ora 10.00 – 22 august, ora 10.00.

Vezi și prognoza meteo ANM până pe 21 septembrie 2026

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