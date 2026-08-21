Primăria Municipiului București a anunțat pe Facebook că primarul general Ciprian Ciucu a convocat de urgență Termoenergetica și ELCEN pentru a găsi soluții rapide și a evita o criză majoră. „Am stabilit împreună cu specialiștii măsuri pentru ca alimentarea cu apă caldă să fie cât mai puțin afectată”, a declarat edilul.

Lucrările de intervenție vor începe mâine, odată cu oprirea CET Progresul, pentru a permite accesul muncitorilor în galerie. În paralel, CET Sud, care trebuia să intre în revizie tehnică timp de 21 de zile, va fi repornit pentru a asigura alimentarea cu apă caldă în sectoarele 2 și 3.

„În acest fel, cele două sectoare nu vor resimți întreruperi. CET Grozăvești va continua să alimenteze fără probleme sectoarele 5 și 6”, a precizat Primăria Municipiului București pe pagina de Facebook.

Singurul sector grav afectat va fi sectorul 4, unde locuitorii vor rămâne fără apă caldă în proporție de 90% timp de patru zile, între 22 și 25 august, întrucât nu există o soluție de avarie pentru aceasta zonă. Autoritățile lucrează intens pentru a remedia situația cât mai rapid posibil.

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