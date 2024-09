Ipocrizia sancțiunilor: România, SUA și Olanda sunt statele care importă cel mai mult produse petroliere derivate din țiței rusesc STUDIU

Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), un institut de politici publice care militează pentru energie și aer curat, a publicat recent un raport intitutal „Ipocrizia sancțiunilor. Statele G7+ importă produse petroliere turcești fabricate din țiței rusesc în valoare de 1,8 mld. euro”. Studiul arată cum statele care formează G7+ finanțează, de fapt, economia de război a Federației Ruse.