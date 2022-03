Conducerea TNB, reprezentată de directorul general interimar Mircea Rusu, a fost acuzată că i-a împiedicat pe cei doi actori să facă un gest simbolic de sprijin pentru artiștii prinși în războiul din Ucraina.

Vineri, pe 18 martie, la sfârșitul spectacolului „No Mans Land”, actorii Mihai Călin și Richard Bovnoczki ar fi vrut să spună un scurt discurs, ținând în mâini steagurile României și Ucrainei, pe care să-l filmeze și să-l trimită colegilor actori prinși în război. Însă li s-a interzis acest gest, a povestit pe Facebook Mihai Călin.

Mihai Calin in No Man’s Land, la TNB Foto: Florin Ghioca

Mihai Călin: „Naționalism deșănțat și totală lipsă de înțelegere a menirii Teatrului”

„Azi, cu două minute înainte de a intra în scenă, Marius Bodochi, directorul artistic interimar, mi-a transmis din partea lui M. Rusu, directorul general interimar, interdicția de a mă manifesta în vreun fel în legătură cu războiul din Ucraina. Azi au murit din cauza bombardamentelor doi cunoscuți artiști ucraineni, o actriță și un balerin. Mi-e greață de «dictatura» instituită la TNB. Naționalism deșănțat și totală lipsă de înțelegere a menirii Teatrului”, a scris pe Facebook Călin.

Actorul a detaliat și faptul că mesajul era direcționat către Teatrul din Mariupol și Teatrul Academic „Ivan Franko” din Kiev, unde spectacolul „No Mans Land” fusese invitat în 2020, însă deplasarea a fost oprită din cauza pandemiei de COVID.

„Un spectacol care rezonează puternic cu ce se întâmplă în Ucraina”

Un mesaj care susține ce a spus Mihai Călin a scris pe Facebook și Richard Bovnoczki. „Atâta tristețe nu am mai simțit la un om de multă vreme. Ieri seara am jucat spectacolul «No mans land», la TNB, un spectacol care în contextul actual rezonează puternic cu ce se întâmplă în Ucraina și cât de absurd e un război. Mihai Călin, cu vreo 50 de minute înainte de spectacol îmi propune să facem un gest de solidaritate cu artiștii din Ucraina”, a scris actorul.

Acesta spune și că a aflat de interzicerea „exprimării oricărui gest de solidaritate” chiar înainte să intre în scenă: „Mihai a venit la mine și mi-a spus ca nu mai facem nimic. Supărarea a devenit o tristețe acută care l-a transfigurat până la sfârșitul spectacolului. Implicarea lui în acțiunile umanitare este profundă și necesară pentru el. Fără ele, nu am vorbi de Mihai Călin, ci de o altă persoană. Și această implicare totală poate fi deranjantă pentru cei care nu vor să se implice sau nu înțeleg rostul unei asemenea implicări”.

Mircea Rusu, 65 de ani, noul director interimar al Teatrului Național „I.L. Caragiale”. Foto: TNB.ro

Directorul TNB: „N-am dorit să pun steagul Ucrainei pe TNB, atât”

În contextul crizei din Ucraina, TNB a mai fost implicat în câteva polemici. Mihai Călin a propus și ca pe clădirea TNB să fie proiectat steagul Ucrainei, după modelul Guvernului României sau altor instituții de prestigiu din lume, ca Opera din Sydney, Turnul Eiffel sau Palatul Culturii din Varșovia. Însă luni, pe 14 martie, a fost refuzat de către directorul general interimar.

Într-o intervenție la B1TV, Mircea Rusu și-a explicat refuzul: „Pe TNB nu se poate pune (steagul Ucrainei) pentru că la 1918, pe 1 decembrie, oamenii de atunci au jurat că deasupra capului lor va flutura doar tricolorul României”.

O altă problemă ridicată de Călin a fost implicarea TNB într-o campanie umanitară mai amplă. „Sindicatul Actorilor din TNB a propus campania «TNB pentru Ucraina». Directorul general interimar a refuzat, argumentând că teatrul are alt rol, că noi nu facem politică și m-a invitat să mă duc la Cernăuți și Cahul ca să văd ce pățesc românii din cauza ucrainenilor”, a scris actorul.

Totuși, directorul general interimar al TNB susține că este dispus să întindă o mână de ajutor în criza refugiaților ucraineni și a făcut deja astfel de gesturi: „Singurul lucru pe care n-am dorit să îl fac a fost să pun steagul Ucrainei pe TNB, atât. Am trimis autocarul în nordul României, la Suceava, la Siret să aducă oamenii în București sau pe unde i-au mai dus. Accept orice fel de ajutor pe care pot să îl dăm noi. Dacă suntem solicitați putem și să cazăm ucraineni, cu copii, fără copii, în sălile de jos. Avem săli de sport unde putem să adăpostim oameni. Suntem dispuși și să-i hrănim, nu să punem un steag aiurea pe TNB. Singurul lucru pe care nu am vrut să îl fac a fost ăsta, în rest am făcut tot ce mi s-a cerut”, a declarat Mircea Rusu la B1TV.

De asemenea, directorul Mircea Rusu a acceptat să proiecteze pe clădirea teatrului mesajul: „Putin, stop the war” (Putin, oprește războiul, n.r.).

Libertatea l-a contactat pe directorul interimar al TNB, însă până la momentul publicării acestui articol, acesta nu a făcut niciun comentariu.

Foto: Dumitru Angelescu

