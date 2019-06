Congres PSD| Discursurile candidaților pentru secretar general, de la îndemnuri la mobilizare împotriva statului paralel și #rezist la platitudini solemne

Rodica Nassar, numită recent de Viorica Dăncilă în postul de secretar general, le-a cerut delegaților PSD ”dăruire și abnegație” ca partidul să fie iarăși ce a fost ”și mai mult decât atât”. ”Ceea ce îmi doresc eu în continuare este să văd partidul nostru mobilizându-se, să văd renăscând activismul nostru, să văd credinţa noastră social-democrată revigorată, să văd cum prin dăruire, abnegaţie, măsură, bun simţ, echilibru şi multă muncă vom fi iarăşi ce am fost şi mai mult decât atât!”, a spus Nassar.

În același registru a fost și discursul lui Gabriel Petrea, preșdintele organizației de tineret. ”Pot fi un liant între generații, pot uni tinerii, organizație de pensionari, organizația de femei, PES Activists. Sunt mai multe lucruri care ne unesc decât cele care ne dezbină”, s-a recomandat Petrea în fața delegaților.

”Nu voi precupeți niciun efort”

Liderul PSD Constanța, Felix Stroe, a vituperat împotriva asaltului contra PSD dus pe Internet de către #rezist.

”Nu m-am așteptat la un vot atât de grupat împotriva noastră și nu am crezut că otrava strecurată pe internet poate avea un efect atât de devastator (…) Nu ne vom așeza pe marginea bordurii să ne lăsăm beșteliți de flotilele de internauți #rezist. Să generalizăm noi valențe pe linia comunicării, de la cele mai înalte standarde comunicaționale până la cele pentru #rezist”, a spus Stroe.

Deși chiar Stroe e spus că nu crede că este cel mai bun candidat pentru funcția de secretar general, el și-a încheiat discursul cu asigurări pentru delegații PSD: ”Nu voi pregeta niciun efort pentru a fi de folos partidului meu și programului său”.

Amintiri de la botez

Codrin Ștefănescu și-a îndemnat colegii să nu renunțe la lupta împotriva abuzurilor din justiție, iar pentru a-și mobiliza colegii a enumerat o listă a ”mucenicilor” PSD, martirizați prin parchete și instanțe.

”Avem primari, viceprimari, oameni cu funcţii care au fost călcaţi în picioare şi umiliţi ani de zile. Cum pot să uit lucrul ăsta? Cum pot să uit că un întreg partid a fost vânat şi hărţuit ani de zile şi mesajul nostru către popor a fost că vom opri aceste abuzuri şi că vom face dreptate până la capăt. De aceea am fost alături de Adrian Năstase când nu mai era nimeni (…), am fost alături de tine, Andrei Dolineaschi, când te-au anchetat, am fost alături de tine, Olguţa Vasilescu, când ţi-au pus cătuşe la mâini pentru o mizerie, am fost alături de tine, Ionel Arsene, când te-au încătuşat pentru o mizerie, am fost alături de Mircea Cosma, de Andreea Cosma şi de Vlad Cosma. Am fost alături de fiecare coleg al meu aflat la ananghie”, a spus Codrin Ștefănescu.

Acesta a amintit și detalii legate de botezul copilului său, celebrare care a fost marcată de dificultăți de ordin judiciar. ”Colegi de aici din sală au trebuit să stea de vorbă cu avocații ca să le spună dacă au voie să se vadă unul cu altul”, a mai spus Ștefănescu.

