După ce conducerea PSD Sector 2 a decis să-l excludă din formațiune, Orlando Culea are de gând să înființeze Grupului consilierilor independenţi din CGMB.

Consilierul general al Primăriei Capitalei, Orlando Culea, a explicat că a fost exclus din PSD, motivul fiind „nerespectarea disciplinei de partid”.

„Am aflat acum două săptămâni. Mi s-a comunicat. Decizia a fost luată pe 15 martie, dar nu am făcut-o publică. Am aşteptat să mi se comunice hotărârile de la partid. Motivul este nerespectarea disciplinei de partid, legat de un proiect la care m-am abţinut. Proiectul legat de Institutul Elie Wiesel cu Muzeul Holocaustului. Noi am dat acel imobil în anul 2016 către Institutul Elie Wiesel pentru a face Muzeul Holocaustului. Susţinem în continuare ideea de a da un imobil Institutului pentru a face acest muzeu, însă în 2018 instanţa a venit şi ne-a anulat hotărârea de Consiliu. În condiţiile în care instanţa ne-a anulat hotărârea de Consiliu şi a reţinut că nu putem schimba destinaţia acelui imobil, reprezentanţii Primăriei au repus pe ordinea de zi proiectul în aceeaşi formă şi în aceleaşi condiţii, ceea ce nu este corect şi nici legal, în primul rând. Mai ales că în Legea patrimoniului se menţionează foarte clar că orice schimbare a destinaţiei trebuie să se facă cu avizul Ministerului Culturii. În caz contrar, atrage răspundere penală. Nu aveam avizul ca să schimbăm destinaţia imobilului. Tocmai de aceea instanţa a şi anulat hotărârea”, a precizat Orlando Culea, conform sursei citate.

Consilierul susține că a contestat decizia conducerii PSD Sector 2 și a depus și o plângere penală. Crede că nu avea cum să fie depusă excluderea sa din partid deoarece toți membri Biroului organizaţiei locale s-au abţinut de la vot.

„Le-am făcut acum vreo 10 zile (contestaţia şi plângerea penală – n.r.). După ce am primit hotărârile care oricum nu corespund realităţii. Eu am un proces verbal încheiat pe 14 martie prin care membrii Biroului organizaţiei locale din care fac parte s-au abţinut toţi. Deci nu au dispus excluderea. Ulterior preşedintele Sector 2 a convocat Comitetul Executiv chipurile să ia act de excludere, că este o excludere care nu a avut loc. A fost o chestiune penibilă. A strâns oamenii acolo, le-a spus că trebuie să ia act de excludere şi să o dispună pentru că e disciplina de partid care nu a fost respectată. Acestea sunt poveşti de adormit copii. Eu sunt jurist de profesie şi mai şi practic. Nu sunt venit de pe stradă ca alţii. Am făcut contestaţie la Comisia de Etică, dar aceasta nu există. Înţeleg că de abia acum se înfiinţează. Am depus-o la partid, la registratura Sectorului 2. Ei urmează să o direcţioneze când se va înfiinţa”, a menționat consilierul general al PMB.