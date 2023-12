Consiliul European a mai decis ca Georgiei să-i fie acordat statutul de candidat la aderarea la UE.

UE va deschide, de asemenea, negocierile cu Bosnia-Herţegovina odată ce va fi atins gradul necesar de conformitate cu criteriile de aderare şi a invitat Comisia să prezinte un raport până în martie în vederea luării unei astfel de decizii.

Deschiderea negocierilor cu Bosnia-Herţegovina era susţinută puternic de Austria, care semnalase că s-ar împotrivi unei aderări accelerate a Ucrainei şi Republicii Moldova.

„Un semnal clar de speranţă pentru popoarele lor şi pentru continentul nostru”, a comentat Charles Michel pe X, fostă Twitter.

„Aceasta este o victorie pentru Ucraina. O victorie pentru întreaga Europă. O victorie care motivează, inspiră şi întăreşte”, a reacţionat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Le mulţumesc tuturor celor care au lucrat pentru ca acest lucru să se întâmple şi tuturor celor care au ajutat. Îi felicit pe toţi ucrainenii în această zi. De asemenea, felicit Moldova şi personal pe Maia Sandu”, a adăugat preşedintele ucrainean.

