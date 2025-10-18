Oprirea este necesară pentru modernizarea CET Palas

Oprirea vizează toți consumatorii racordați la sistemul centralizat și vine în contextul pregătirilor pentru sezonul rece și al lucrărilor din cadrul unui proiect amplu de modernizare.

Potrivit comunicatului oficial, citat de Economica.net, întreruperea este impusă de lucrările aferente proiectului „Sursă de producere energie utilă termică şi electrică prin cogenerare de înaltă eficienţă în municipiul Constanţa”, care se desfășoară la CET Palas, principalul furnizor de energie termică al orașului.

„Urmare a solicitării constructorului care execută lucrările aferente proiectului, producătorul de energie termică va întrerupe livrarea agentului termic din CET Palas începând cu data de 27 octombrie”, se arată în anunțul societății.

Toți consumatorii racordați la sistemul centralizat, afectați

Reprezentanții Termoficare Constanța precizează că, pe perioada lucrărilor, toți consumatorii racordați la sistemul centralizat vor fi afectați.

„Pe durata întreruperii, Termoficare Constanţa nu va putea furniza apă caldă către consumatorii racordaţi la sistemul de alimentare centralizată. Această oprire este necesară pentru executarea lucrărilor de modernizare și pentru asigurarea condiţiilor tehnice necesare funcţionării sistemului în sezonul rece”, se mai menționează în comunicat.

Când se va da drumul la căldură

Societatea de termoficare anunță că după 1 noiembrie ar putea fi întrunite condițiile pentru pornirea căldurii, în funcție de temperaturile de afară. Conform legislației, furnizarea energiei termice pentru încălzire poate începe doar dacă, timp de trei zile consecutiv, între orele 20:00 și 6:00, temperaturile medii zilnice scad sub +10 grade Celsius.

„Prognozele meteorologilor arată că după 1 noiembrie ar putea fi întrunite condiţiile legale pentru începerea furnizării încălzirii”, a transmis Termoficare Constanţa.

Sistemul a fost deja încărcat și verificat

Reprezentanții Termoficare Constanța mai spun că au finalizat încărcarea instalațiilor de încălzire și au efectuat probe la rece, pentru a verifica dacă rețeaua este etanșă și pregătită pentru iarnă.

„Termoficare Constanţa a finalizat procedura tehnologică de încărcare a instalaţiilor proprii de încălzire în vederea verificării etanşeităţii acestora și pentru efectuarea probelor la rece, premergătoare începerii furnizării energiei termice”, se mai arată în comunicatul oficial.

Societatea reamintește constănțenilor că pot semnala orice problemă la dispeceratul Termoficare Constanța, care funcționează non-stop.

Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu de modernizare

Modernizarea sistemului de termoficare din Constanța face parte dintr-un proiect european menit să reducă pierderile din rețea și să crească eficiența energetică. În cadrul acestuia, CET Palas este echipat cu noi instalații de cogenerare, care produc simultan energie termică și electrică.

Reprezentanții societății spun că oprirea temporară este o măsură necesară și inevitabilă, pentru ca sistemul să poată funcționa în siguranță pe timpul iernii.

