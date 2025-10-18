Oprirea este necesară pentru modernizarea CET Palas

Oprirea vizează toți consumatorii racordați la sistemul centralizat și vine în contextul pregătirilor pentru sezonul rece și al lucrărilor din cadrul unui proiect amplu de modernizare.

Potrivit comunicatului oficial, citat de Economica.net, întreruperea este impusă de lucrările aferente proiectului „Sursă de producere energie utilă termică şi electrică prin cogenerare de înaltă eficienţă în municipiul Constanţa”, care se desfășoară la CET Palas, principalul furnizor de energie termică al orașului.

„Urmare a solicitării constructorului care execută lucrările aferente proiectului, producătorul de energie termică va întrerupe livrarea agentului termic din CET Palas începând cu data de 27 octombrie”, se arată în anunțul societății.

Toți consumatorii racordați la sistemul centralizat, afectați

Reprezentanții Termoficare Constanța precizează că, pe perioada lucrărilor, toți consumatorii racordați la sistemul centralizat vor fi afectați.

„Pe durata întreruperii, Termoficare Constanţa nu va putea furniza apă caldă către consumatorii racordaţi la sistemul de alimentare centralizată. Această oprire este necesară pentru executarea lucrărilor de modernizare și pentru asigurarea condiţiilor tehnice necesare funcţionării sistemului în sezonul rece”, se mai menționează în comunicat.

Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București
Recomandări
Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Când se va da drumul la căldură

Societatea de termoficare anunță că după 1 noiembrie ar putea fi întrunite condițiile pentru pornirea căldurii, în funcție de temperaturile de afară. Conform legislației, furnizarea energiei termice pentru încălzire poate începe doar dacă, timp de trei zile consecutiv, între orele 20:00 și 6:00, temperaturile medii zilnice scad sub +10 grade Celsius.

„Prognozele meteorologilor arată că după 1 noiembrie ar putea fi întrunite condiţiile legale pentru începerea furnizării încălzirii”, a transmis Termoficare Constanţa.

Sistemul a fost deja încărcat și verificat

Reprezentanții Termoficare Constanța mai spun că au finalizat încărcarea instalațiilor de încălzire și au efectuat probe la rece, pentru a verifica dacă rețeaua este etanșă și pregătită pentru iarnă.

„Termoficare Constanţa a finalizat procedura tehnologică de încărcare a instalaţiilor proprii de încălzire în vederea verificării etanşeităţii acestora și pentru efectuarea probelor la rece, premergătoare începerii furnizării energiei termice”, se mai arată în comunicatul oficial.

Societatea reamintește constănțenilor că pot semnala orice problemă la dispeceratul Termoficare Constanța, care funcționează non-stop.

Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu de modernizare

Modernizarea sistemului de termoficare din Constanța face parte dintr-un proiect european menit să reducă pierderile din rețea și să crească eficiența energetică. În cadrul acestuia, CET Palas este echipat cu noi instalații de cogenerare, care produc simultan energie termică și electrică.

Reprezentanții societății spun că oprirea temporară este o măsură necesară și inevitabilă, pentru ca sistemul să poată funcționa în siguranță pe timpul iernii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Primarul interimar al Capitalei anunță măsuri de urgență și sprijin pentru victimele exploziei din Rahova: „A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
Viva.ro
Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
Elle.ro
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.RO
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Parteneri
Doliu la nivel înalt în România! A murit și ea! Suferință și tăcere după pierderea devastatoare, mult prea devreme: „A suferit mult, Dumnezeu să-i închidă rănile”. Ce legătură avea Dana Barb cu Adrian Năstase
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la nivel înalt în România! A murit și ea! Suferință și tăcere după pierderea devastatoare, mult prea devreme: „A suferit mult, Dumnezeu să-i închidă rănile”. Ce legătură avea Dana Barb cu Adrian Năstase
Noi imagini cu Elena Lasconi, în Paradisul ei din Câmpulung! Primărița s-a pus pe grădinărit! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Avantaje.ro
Noi imagini cu Elena Lasconi, în Paradisul ei din Câmpulung! Primărița s-a pus pe grădinărit! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Care este starea victimelor după explozia din Rahova. Un rănit a fost transportat în Austria
Știri România 14:46
Care este starea victimelor după explozia din Rahova. Un rănit a fost transportat în Austria
Aplicarea Legii Avertizorului în cazul magistraților, pe masa Înaltei Curți. Instanța supremă va înclina balanța între integritate și „omerta” în justiție  
Analiză
Știri România 13:00
Aplicarea Legii Avertizorului în cazul magistraților, pe masa Înaltei Curți. Instanța supremă va înclina balanța între integritate și „omerta” în justiție  
Parteneri
Detalii despre starea medicului Flavia Groșan, diagnosticată cu tumoare pulmonară cu metastaze. „Este intubată și ventilată mecanic”
Adevarul.ro
Detalii despre starea medicului Flavia Groșan, diagnosticată cu tumoare pulmonară cu metastaze. „Este intubată și ventilată mecanic”
Florin Cernat, dezvăluiri terifiante despre lupta cu cancerul: „Mi s-a spus că am ajuns prea târziu!”
Fanatik.ro
Florin Cernat, dezvăluiri terifiante despre lupta cu cancerul: „Mi s-a spus că am ajuns prea târziu!”
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Financiarul.ro
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Unica.ro
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”
Viva.ro
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”

Monden

Anda Adam a cedat nervos la „Asia Express” 2025. „Eu nu mai pot. Îi urăsc din tot sufletul meu”
Stiri Mondene 15:21
Anda Adam a cedat nervos la „Asia Express” 2025. „Eu nu mai pot. Îi urăsc din tot sufletul meu”
Ce spune Denise Rifai despre Andreea Marin și Teo Trandafir. „Prea teatrală. Are niște ochi de căprioară”
Stiri Mondene 13:57
Ce spune Denise Rifai despre Andreea Marin și Teo Trandafir. „Prea teatrală. Are niște ochi de căprioară”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Doi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţi
ObservatorNews.ro
Doi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţi
"O pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface". Sanatate multă, doamnă dragă! Iubita noastră atriță a fost iar operată pe creier
Libertateapentrufemei.ro
"O pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface". Sanatate multă, doamnă dragă! Iubita noastră atriță a fost iar operată pe creier
Parteneri
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.ro
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Parteneri
Trump este „singurul care îl poate forța” pe Putin să vină la masa negocierilor, spune președintele Finlandei
Mediafax.ro
Trump este „singurul care îl poate forța” pe Putin să vină la masa negocierilor, spune președintele Finlandei
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD.ro
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Iubitul tinerei gravide care a murit în explozia din Rahova este distrus de durere! Bărbatul se afla la muncă în timpul tragediei și nici măcar nu bănuia în acele momente că partenera și copilul său s-au stins într-un mod atât de cumplit: „Mi se spun tot
KanalD.ro
Iubitul tinerei gravide care a murit în explozia din Rahova este distrus de durere! Bărbatul se afla la muncă în timpul tragediei și nici măcar nu bănuia în acele momente că partenera și copilul său s-au stins într-un mod atât de cumplit: „Mi se spun tot

Politic

Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Politică 17 oct.
Ilie Bolojan anunță că alegerile la Primăria Capitalei pot fi organizate în acest an, în ciuda opoziției PSD, după ce Nicușor Dan a intervenit
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Parteneri
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
ZiaruldeIasi.ro
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. Se iubește cu un jucător de tenis de care foarte puțini au auzit
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. Se iubește cu un jucător de tenis de care foarte puțini au auzit
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift