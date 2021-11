Florin Cîțu a fost întrebat sâmbătă, la sediul PNL, dacă dorința exprimată de social-democrați privind Planul României poate fi pusă în practică.

„Eu ştiu că nu. Dacă PSD are influenţă la Comisia Europeană şi poate să rediscute PNRR-ul vom vedea ce se poate discuta. Eu, care am negociat PNRR şi am discutat şi cu preşedinta Comisiei (Ursula von der Leyen, n.r.) de mai multe ori, nu ştiu că se poate rediscuta. Dar, dacă se poate, PSD are poate altă influenţă acolo şi atunci vom vedea”, a spus liderul liberal, potrivit Agerpres.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 9 noiembrie, că doreşte renegocierea PNRR în cazul în care social-democrații vor intra alături de PNL şi UDMR la guvernare.

Ciolacu a spus că PSD nu doreşte să îşi „asume” ce a făcut USR în fostul guvern și că aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență de către Comisia Europeană nu înseamnă că programele de investiții nu mai pot fi rediscutate.

„Vom merge şi vom negocia anumite capitole din PNRR, v-o spun cu toată certitudinea! Vom merge împreună şi vom demonstra ce este sustenabil şi ce nu este, ce ne angajăm şi ce nu ne angajăm. Păi dumneavoastră vreţi eu să îmi asum tot ce a făcut USR-ul în fostul guvern? Eu i-am văzut la televizor! Dom-le, ei nu au fost pe la guvernare! Şi mai apare şi Orban; el nu are nicio treabă cu guvernarea, nu a fost premier, nici nu au murit oamenii”, a afirmat Marcel Ciolacu, într-o emisiune la România TV, conform news.ro.

„Există la Comisia Europeană această posibilitate: în şase luni anunţi… şi într-un an de zile se poate renegocia. Păi ori facem o treabă isprăvită, cap-coadă, ceva cu o logică economică, ori atunci, dom’le, am încercat, astea sunt argumentele şi ne vedem fiecare de drumul lui!”, a mai spus liderul PSD, conform aceleiași surse.

Cioloș, despre intenția PSD de a renegocia PNRR: Pentru domnul Cîțu ar fi penibil

Președintele USR, Dacian Ciolos, critică și el intenția social-democraților de a rediscuta cu Comisia Europeană Planul Național de Redresare și Reziliență.

De altfel, fostul premier a lansat câteva săgeți și în direcția lui Florin Cîțu, cel care a semnat documentul, la București, împreună cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Eu le doresc succes, să-l renegociere. Pentru domnul Cîțu ar fi penibil, pentru că este premierul care a semnat PNRR-ul cu doamna președintă. Nu mi-e clar ce vrea domnul Ciolacu să renegociere. (…) Dacă vrea să renegocieze reforme la care România s-a angajat, văd o mare problemă”, a declarat Dacian Cioloș, în cadrul unei emisiuni difuzate sâmbătă de Digi24, potrivit g4media.ro.

Cioloș a mai afirmat că pe fiecare capitol din cadrul PNRR au existat reforme pe care țara noastră s-a angajat să le facă, iar renegocierea acestora ar însemna reluarea întregului proces.

„Acolo nu a fost ușor nici pentru noi să le negociem, pentru pensii sau pentru alte. Pentru pensii Comisia Europeană a cerut modificarea vârstei de pensionare, să o ducem mai sus. Colegii noștri din Guvern au convins să nu fie o obligativitate, să fie un criteriu opțional pentru fiecare cetățean dacă vrea să se pensioneze. Acesta deja a fost un element sensibil. Au fost și altele. Dacă vor să majoreze alocările bugetare, din nou, acestea sunt legate de niște reforme. În acest cadru, în care PNRR nici nu a fost lansat, o renegociere ar însemna o readucere la zero. Ar trebui rediscutat, renegociat și ar urma să fie implementat la începutul anului viitor”, a precizat liderul USR.

Potrivit acestuia, este prevăzut ca doar în 2023 să se poată ajusta PNRR, în situația în care se decide că este nevoie.

Citeşte şi:

Românii nevaccinaţi plătesc impozite statului. De ce premierul Cîțu susține că testele lor ar fi achitate de cei vaccinați?

Der Spiegel, despre „federația imbecililor” din Germania: Politicienii și nevaccinații au adus țara pe marginea dezastrului COVID

Negocierile pentru noul guvern continuă. Cîțu: Dicutăm programul de guvernare, nu am ajuns la ministere și la premier

PARTENERI - GSP.RO Soția lui Năstase, în scandalul cu Marica: „Ilie a ajuns la spital, e șocul vieții sale”. Cum arată baza de 50 de milioane de euro de la care a pornit conflictul

Playtech.ro BOMBĂ! Răsturnare de situație! Ce s-a găsit în telefonul lui Petrică Mîțu Stoian! E HALUCINANT

Observatornews.ro Doi bătrânei dintr-o comună din Iaşi şi-au deschis un mini-bordel în casa unuia dintre ei: fetele aveau 17 şi 19 ani, iar preţurile erau ca "la ţară". Cum au aflat poliţiştii de "afacerea" lor

HOROSCOP Horoscop 13 noiembrie 2021. Peștii sunt în elementul lor, dar asta nu înseamnă că și cei din jur se vor simți la fel de bine ca ei

Știrileprotv.ro Un bărbat care a executat 24 de ani de închisoare pe nedrept a fost grațiat. Ce despăgubiri cere

Telekomsport Teodora Becali şi-a lăsat tatăl mască. Ce a putut să facă fiica lui Gigi Becali

PUBLICITATE CONCURS: Un an de filme la CINEMAX, antrenor personal la WorldClass și peste 2000 de premii zilnice în concursul #NeVedemÎnZeceMinute