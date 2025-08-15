Astfel, de la 1 ianuarie 2026, plafonul va crește de la 60 de salarii minime brute pe țară garantate în plată la 90 de salarii minime brute. Măsura vizează reducerea diferențelor de taxare între veniturile obținute din activități independente și cele din salarii.

Potrivit documentului, la stabilirea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, „în limita plafonului anual de 90 de salarii minime brute pe ţară garantate în plată, se ia în calcul valoarea salariului minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului de realizare a venitului, indiferent dacă în cursul aceluiaşi an se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară”, precizează inițiatorii proiectului.

„Majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente a avut în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi, sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar”.

„De asemenea, obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate se realizează pe baza unor principii precum solidaritatea şi subsidiaritatea în constituirea şi utilizarea fondurilor.

Totodată, în acord cu principiul fiscalităţii referitor la justeţea impunerii sau echitatea fiscală, sarcina fiscală a fiecărui contribuabil este stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcţie de mărimea veniturilor sau a proprietăţilor acestuia”, susţin autorii documentului citat, potrivit Sibiu100.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Românii afectați de această schimbare sunt cei care obțin venituri din:

activități economice desfășurate pe cont propriu – PFA, întreprinderi individuale sau familiale;

profesii liberale – medici, avocați, notari, arhitecți, consultanți, experți contabili etc.;

drepturi de autor și drepturi conexe – scriitori, jurnaliști independenți, artiști, fotografi, compozitori;

activități de producție, comerț sau prestări servicii desfășurate fără contract de muncă.