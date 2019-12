De Mihai Niculescu,

Controalele inspectorilor sanitar-veterinari au început încă de acum două săptămâni, în trafic, și urmează a se încheia la șapte zile după Anul Nou, arată agrointel.ro.

„ANSVSA-ul a reușit în această perioadă să facă un număr zic eu destul de mare de controale și am început în primul rând acum două săptămâni cu verificările în trafic. Am primit sprijinul Ministerului de Interne și am declanșat o operațiune fără precedent împreună cu colegii de la Ministerul de Interne am făcut controale în trafic pentru limitarea circulației animalelor și în special a porcilor vii. Vreau să vă menționez că aceste controale vor continua până în data de 7 ianuarie 2020”, a explicat dr. Robert Chioveanu.

”În baza protocolului pe care l-am încheiat cu Ministerul de Interne în data de 6 decembrie, numărul exact al mijloacelor auto care au fost oprite în trafic este de 9.454”, a precizat ANSVSA.

Tot în perioada sărbătorilor de Crăciun, o altă categorie de verificări a vizat identificarea practicilor frauduloase prin substituirea din adaosul de grăsimi în diverse brânzeturi din lapte de oaie și capră. Au fost recoltate 216 probe și s-au analizat până la data de 19 decembrie 172 de probe rezultând 16 probe neconforme. Neregulile au fost identificate în Brașov, București, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Mehedinți și Tulcea.

Recomandări Ce au spus soții Ceaușescu când au aflat cine a luat puterea la Revoluție

Cetățenii sunt încurajați să vină cu carnea oferită la vânzare, în piețe, pentru verificări, a mai spus Robert Chioveanu.

„Mai mult decât atât știți foarte bine că la nivelul circumscripțiilor sanitar veterinare la nivelul piețelor am informat cetățenii să poată veni, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, să efectueze examenele trichineloscopice. Până la data de 23 decembrie au fost 118.000 de porci examinați și au fost identificați pozitiv un număr de 30 de porci domestici și 6 mistreți”, a explicat șeful ANSVA.

Citeşte şi:

Ministrul Mediului și-a luat un consilier care își dădea singur contracte. A fost dat afară de la muncă pentru că a bătut un coleg

Sclavia celor mai săraci oameni ne aduce ciocolata pe masa de Crăciun. Lungul drum al boabelor de cacao, din inima Africii până la noi în magazin

Am fost de Crăciun într-un centru pentru victimele violenței în familie. Aici ajung femeile doar cu hainele pe ele, copii de mână și coșmaruri care le urmăresc ani buni

GSP.RO Florin Călinescu: „Are dreptate Gigi?! Ce urmează? Echipe gay?"

HOROSCOP Horoscop 26 decembrie 2019. Racii au probleme cu partenerii