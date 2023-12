Printre victimele incendiului, se numără și unul dintre copiii săi.

„Acestea sunt nopțile de priveghi ale fiului meu și am început să scriu pentru că n-am unde să-mi vărs durerea. N-am nici unde să spun adevărul. N-am nici prieteni în politică, nici în presă, nici susținerea de care se tot vorbește. Am prieteni mulți și apropiați, dar nu din ăștia de care se tot aude. Scriu pentru că am înțeles că după înmormântarea fiului urmează să fiu arestat și cum altfel o să mai pot să îmi spun povestea?!”, a scris Cornel Dinicu, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Dinicu afirmă că mesajul este „spovedania publică” pe care nu se aştepta să o facă vreodată.

„E durerea unui tată care îşi îngroapă fiul, e durerea unui prieten care îşi îngroapă prietenii cei mai apropiaţi. Condoleanţe familiior celor care au fost cu noi în acea noapte tragică. E peste puterile mele să duc nenorocirea şi toate lucrurile pe care le spuneţi despre mine, dar măcar să fi încercat să vă povestesc”, a mai scris patronul de la Ferma Dacilor.

Bărbatul spune că a decis să scrie acest text „în primul rând pentru familiile celor decedaţi”.

„Pentru că sunt ca familia mea și prietenii copiilor mei, apoi pentru toți cei care au fost vreodată la Ferma Dacilor crezând în acest proiect și datorită cărora visul a devenit realitate, și nu în ultimul rând pentru autorități care trebuie să găsească vinovații”, a spus Dinicu.

Ce spune despre lipsa avizelor

Potrivit autorităților, pensiunea funcționa din 2013, deși nu avea autorizație de construcție, ci doar un certificat de edificare a construcțiilor emis în 2020, și nici autorizație de siguranță la incendiu. În 2019, inspectorii ISU Prahova a făcut controale la Ferma Dacilor, au găsit mai multe nereguli, însă nu au închis-o, ci s-au dat doar avertismente.

Dinicu susţine că nu avea autorizație de construie pentru că nu era „în relații bune cu politicul”.

„Nu aveam autorizaţie de construire tocmai pentru că nu aveam relaţii bune cu politicul. Am reuşit intabularea clădirii prin instanţă după o perioadă semnificativă. A fost nevoie să dau în judecată ca să ajungem în legalitate”, mai afirmă Dinicu.

Legat de autorizarea ISU, patronul pensiunii spune că era „în proces” s-o obțină.

„Ferma s-a construit în timp. Întâi o fermă, apoi câteva locuri de cazare. Nu a fost de la început aşa cum era în prezent. Necesitatea autorizarilor a venit pe parcurs pentru că la început noi aveam 12 locuri de cazare, respectiv 6 camere, iar până în 16 locuri această autorizaţie nu este necesară. Când ne-am mărit am cerut autorizarea. De ce nu o aveam? Pentru că eram în proces”, a mai spus Dinicu.

„În fapt, toate măsurile de siguranță existau”

Potrivit lui Dinicu, „totul era nou, făcut cu firme specializate, ferma având hidranţi interiori şi exteriori, extinctoare, scări de exterior, lemnul era ignifugat, centrală antiincendiu, detectoare de fum, 4 bazine a câte 40 de tone de apă fiecare, mai exact 160 de tone de apă pregătită mereu pentru orice eventualitate”.

„În fapt, toate măsurile de siguranţă existau, mai puţin paratrăsnetul”, a mai spus acesta.

„Nenorocirea s-a întâmplat în casa mea”

„Ce nu spune nimeni e că această nenorocire s-a întâmplat în casa mea, la petrecerea de Crăciun cu familia mea și musafirii mei. Toți cei care au decedat nu erau clienți ai Fermei, erau familie și musafiri care au fost găzduiți în casa privată care nu avea nevoie de autorizații pentru că nu era destinată închirierii”, a mai spus Dinicu.

Acesta afirmă că deasupra camerelor de cazare de la parter destinate închirierii exista o parte a clădirii cu intrare separată din interior şi din exterior unde existau 4 camere şi un living unde locuiam el şi familia mea şi unde mai găzduia prietenii când veneau în vizită.

„Dupa petrecerea de Crăciun musafirii au rămas peste noapte în acest spațiu, care nu era destinat publicului. Nu știu ce urmează să se întâmple cu mine, dar tor trebuie să aflu cine mi-a ucis familia, apropiații!”, a mai spus Dinicu.

Recunoaște că centrala antiincendiu nu a funcționat, dar dă vina pe Electrica

Patronul pensiunii a spus că centrala antiincendiu, deşi omologată, nu a funcţionat.

„Probabil trebuie să mulţumim celor de la Electrica pentru scăderea tensiunii pe magistrală şi penelor de curent frecvente în ciuda reclamaţiilor depuse constant către ei. În camere nu existau reşouri. Centrala pentru încălzire funcţiona şi nu se află în aceeaşi clădire cu cea care a ars”, afirmă Dinicu.

„Eu aveam tot, mai puțin un paratrăsnet. De ce cred că e o mână criminală? Pentru ca eu sunt victima perfectă. Trecutul meu mă face să nu fiu credibil indiferent ce aş spune acum, şi indiferent care e adevărul”, a mai spus Dinicu.

Opt oameni au murit după ce pensiunea Ferma Dacilor, din Tohani, județul Prahova, a ars în a doua zi de Crăciun, marți dimineață, 26 decembrie. Trupurile a şapte dintre ele au fost găsite carbonizate. Trupul celei de-a opta victime nu a fost recuperat.

Printre cei decedaţi se află unul dintre copiii lui Cornel Dinicu, fiul generalului Petru Băiceanu, şef al Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei, finul lui Dinicu, Lucian Ene, şi doi copii ai săi, dar şi o studentă în anul II la Facultatea de Sociologie şi iubitul acesteia. Ei au fost identificați pe baza probelor ADN.

