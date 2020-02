De Daniel Ionașcu,

Potrivit informațiilor furnizate de MSCI, valoarea scăderii este apropiată de echivalentul Produsului Intern Brut (PIB) al Germaniei, care se ridică la 3.677 miliarde de dolari.

Cât economiile Italiei și Spaniei la un loc

Valoarea dispărută de pe bursele mondiale este echivalentă cu economiile adunate ale Italiei (1.935 miliarde de dolari) și Spaniei (1.311 miliarde).

Unele dintre cele mai afectate au fost titlurile producătorilor de semiconductori, Indexul Semiconductorilor Philadelphia scăzând cu 3,2%.

Acțiunile producătorului de cipuri grafice Nvidia au scăzut cu 3,7%, în vreme ce producătorul de cipuri de telefoane Qualcomm au scăzut cu 3,1%. Un număr de 29 din cele 30 de acțiuni ale indexului au scăzut, singura care a fost pe plus fiind TSMC, cu 0,6%.

Prețul aurului, văzut ca un element sigur în cazuri de restriște, a ajuns la maximul ultimilor 7 ani.

”Nu este o problemă de dacă, ci de când”

”Nu este o problemă de dacă. Este o problemă de când și câți oameni vor fi infectați”, a declarat Anne Schuchat, directorul adjunct al CDC, Centrul pentru Prevenție și Control al Bolilor din SUA.

Totuși, Tedros Adhanom Ghebreyesus – șeful Organizației Mondiale a Sănătății – a avertizat asupra faptului că autoritățile nu ar trebui să se refere la coronavirus ca la o pandemie.

”Folosirea cuvântul pandemie într-un mod neîngrijit nu are niciun beneficiu tangibil, dar are risc semnificativ în privința amplificării temerilor și stigmatelor nejustificate și nenecesare. Ar mai putea semnala și faptul că nu putem ține sub control virusul, ceea ce nu este adevărat”, a spus Ghebreyesus.

O pandemie reprezintă o boală care s-a extins pe întreg mapamondul.

