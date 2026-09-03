Evoluția arată o stabilizare relativă a pieței muncii, marcată însă de diferențe majore între sectorul privat și cel bugetar, precum și între diferitele domenii de activitate economică.

Domeniile cu cele mai mari scăderi și creșteri trimestriale

Față de primul trimestru din 2026, dinamica pe sectoare economice a fost echilibrată, înregistrându-se atât scăderi, cât și majorări. Cele mai vizibile diminuări ale costului orar al forței de muncă s-au consemnat în industria ospitalității, unde sectorul de hoteluri și restaurante a consemnat un recul de 3,20%.

De asemenea, domeniul informațiilor și al comunicațiilor a scurtat cheltuielile orare cu 3,09%, urmat de comerțul cu ridicata și cu amănuntul, alături de repararea autovehiculelor, cu o scădere de 1,86%, și de activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu un minus de 1,79%.

La polul opus, cele mai importante creșteri ale costului orar al forței de muncă comparativ cu trimestrul anterior au fost raportate în industria extractivă, unde s-a înregistrat un avans substanțial de 6,88%.

Sectorul de producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze și apă caldă a raportat o creștere de 3,10%, în timp ce în învățământ s-a consemnat o urcare de 2,42%, iar în tranzacțiile imobiliare un plus de 2,15%.

Mergând pe structura cheltuielilor, componenta directă reprezentată de veniturile salariale a scazut cu 0,33% față de primul trimestru din 2026, în timp ce componenta cheltuielilor indirecte, non-salariale, s-a diminuat cu 0,20%.

Evoluția anuală arată scăderi la stat și scumpiri în sectorul privat

Tabloul comparativ raportat la trimestrul II din 2025 scoate în evidență o diferențiere clară între piața liberă și domeniul public. La nivelul întregii economii, cheltuielile directe cu salariile au crescut cu 1,79% de la an la an, iar cele indirecte au urcat cu 1,90%.

Sectorul privat a înregistrat majorări constante de la un an la altul. Sectorul construcțiilor conduce în topul creșterilor anuale, cu un plus de 5,71% al costului orar, urmat îndeaproape de industria extractivă cu 5,63% și de serviciile administrative sau suport, unde avansul a fost de 5,33%.

Creșteri anuale susținute au raportat și domeniul hotelier și de alimentație publică, cu un plus de 4,99%, industria prelucrătoare, cu 4,07%, precum și activitățile profesionale și tehnice, unde costul forței de muncă a urcat cu 4,03%.

În schimb, sectorul bugetar a fost marcat de scăderi semnificative ale costului orar al forței de muncă față de perioada similară a anului 2025.

Cea mai accentuată reducere s-a înregistrat în administrația publică, unde indicatorul a scăzut cu 5,79%, urmată de domeniul învățământului, care a consemnat o diminuare anuală de 4,70%.

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