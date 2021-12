Creatorul de modă Stephan Pelger s-a întors în România după doi ani petrecuți în Germania. Vestea tristă primită înainte de sărbători

Stephan Pelger a fost invitat la Antena Stars și a făcut declarații emoționante despre femeia care i-a fost alături toată viața.

„Nu am cuvinte să vă spun cum a fost și ce am simțit. Știți și voi, revederea cu mama este…, nu am ce spune. Am plâns. (…) Am găsit-o mai bine ca oricând, cu o stare mintală foarte bună, însă din păcate boala s-a întors.

Este vorba de cancerul mamar, se confruntă din nou cu el, dar medicii din Germania care o au în grijă se ocupă foarte bine. Nu-mi fac griji acum, totul este sub control.

Mi-au făcut patru teste înainte să intru să o văd, atât de mult țin la starea pacienților”, a declarat Stephan Pleger în direct la Antena Stars, potrivit Spynews.

