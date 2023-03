În ultima săptămână, starea de sănătate a Crenguței-Ioana Dobrea, din comuna Pătrăuți, județul Suceava, s-a agravat extrem rapid și alarmant. Organismul chinuit în anii de luptă cu maladiile a început să cedeze brusc și bolile cumplite de care suferă – neuroblastom cu lanț ganglionar (cancer abdominal) și sindromul chiliaditi (o afecțiune extrem de rară a unei porțiuni a colonului) – au adus-o pe biata copilă cu un pas în anticamera morții. Privită de medicii români ca victimă sigură în fața maladiilor care îi mușcă din trup, Crenguța, în vârstă de opt ani, a fost dusă în stare foarte gravă în Italia, dar pentru a putea spera la viață are nevoie de ajutorul semenilor. Două, poate trei mii de euro – bani pentru primele investigații, cazare și mâncare – reprezintă prețul vieții fetiței.

Starea de sănătate a Crenguței s-a agravat dramatic

Până acum cel mult o săptămână, pentru Crenguța, lucrurile păreau că sunt sub control. Și asta în condițiile în care fetița este chinuită de boli cumplite: cancer abdominal și sindromul chiliaditi. Însă, chiar și sub tratament – unul de lungă durată și extrem de costisitor, care se ridică la 20.000 de lei lunar și care a putut fi urmat doar cu ajutorul oamenilor cu suflet care i-au fost aproape –, starea de sănătate a micuței eroine care se agață cu disperare de fiecare clipă de viață s-a schimbat brusc, peste noapte.

În România, șanse de supraviețuire zero. „Mergeți cu ea la centre paliative!”

Crenguța – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – a fost, în decurs de doar câteva zile, pacienta a două spitale: „Sf. Maria”, cel oncologic din Iași, și cel pentru copii din Vaslui. În ambele unități medicale, părinții Crenguței au primit acealași prognostic mai mult decât rezervat: fetița nu are nici o șanșă de supraviețuire! Doctorii au ridicat din umeri în fața simptomelor care o chinuiesc pe fetiță: vărsături foarte dese, dureri abdominale, febră mare, imposibilitatea de a mai sta în fund din cauza durerilor atroce… „Mergeți cu ea la centre paliative!” (n.r. – unități medicale unde nu se încearcă vindecarea și tratarea bolilor, ci doar controlul durerii și, pe cât posibil, îmbunătățirea calității vieții).

„Fetița noastră primește doar tratamente de urgență care să o mențină în viață…”

„Brusc, Crenguței i s-a făcut rău și am ajuns cu ea la spital, dar degeaba… Am scos-o pe semnătură din două spitale unde fetiței mele nu i s-a dat nici o șansă,. M-au trimis cu ea acasă, la paliative… Disperată, am plecat cu fetița, mai mult moartă decât vie, în Italia. Acum suntem la Spitaul de copii Bambino Gesu, din Roma, dar nu au locuri și ne tratează ambulator. I-au făcut analize și au stabilizat-o. Pentru a intra în programul medical complet ne tebuie asigurare de aici, din Italia. Ne ocupăm cât putem de repede cu ajutorul unor români. Până atunci, fetița noastră primește doar tratamente de urgență care să o mențină în viață… Un tratament complet costă, la ce are ea, 150.000 de euro. E o avere pentru noi…”, ne-a spus Alina-Elvira Dobrea (35 de ani), mama Crenguței.

„Fără ajutor, nu vom putea rămâne în Italia… Fără tratament, mi-aș putea pierde fetița… ”

Crenguța, aflată în stare foarte gravă, are nevoie urgent de sprijin financiar, bani pentru primele investigații, dar și pentru cazare, masă și transport (tren sau autobuz de la locuință până la spital). În acest moment, fetița suferindă și părinții ei locuiesc în casa unor români impresionați de drama lor, dar care nu își pot permite să-i țină pe termen lung.

„Am ajuns aici, în Italia, cu speranța într-o minune. Dumnezeu îmi iubește fetița care acum suferă enorm și nu ne va lăsa… Medicii italieni ne-au tratat copila la urgență, dar nu o pot interna pentru că nu sunt locuri. Așa ne-au spus… Am ajuns să stăm de milă, în casa unor români. Stăm pe unde apucăm, o zi la unii, o zi la alții… Cum auzim pe cineva vorbind românește, îl rugăm să ne primească la el. Unii ne ajută, alții ne refuză.

„Unde să mă duc cu fetița bolnavă, pe străzi, să dorm sub poduri în cartoane?”

Aici chiriile sunt între 850 și 1.200 de euro, iar casa este departe de spital, la 50 sau chiar 100 de kilometri distanță. Dar măcar am avea unde să stăm… Fără bani ce să facem? Unde să mă duc cu fetița bolnavă, pe străzi? Să dorm sub poduri, în cartoane? De aceea, prin Fundația Ringier România îi implor din suflet pe toți cei care ne pot ajuta să o facă cu cât de puțin să strângem măcar banii de chirie pentru o lună, două. Altfel, fără ajutor, nu vom putea rămâne aici și, fără tratament, mi-aș putea pierde fetița… ”, este apelul disperat al mamei Crenguței.

„Uniți pentru Crenguța”

În speranța că vor reuși să adune cei 20.000 de lei lunar, părinții Crenguței au deschis pe facebook o pagină de susținere – „Uniți pentru Crenguța” -, unde se pot face donații, se pot organiza evenimente caritabile, licitații, dar și vânzări de bunuri și servicii. Tot acolo se pot face donații cât mai urgent, pentru ca fetița să poată să rămână în Italia, la tratament, care îi poate salva viața.

Cei care doresc să o ajute pe Crenguța o pot face donând în următoarele conturi ale Fundației Ringier România:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177 – EUR

Donează online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDATIA RINGIER ii sprijina de 11 ani la rubrica AJUTA COPIII

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

