Crenguța ar putea învinge cancerul, dar are nevoie de 20.000 de lei lunar. Fetița, diagnosticată cu neuroblastom, se luptă de trei ani cu boala

Pentru Crenguța-Ioana Dobrea, din comuna suceveană Pătrăuți, izbânda în fața cancerului care o chinuie de trei ani pare să fie foarte aproape. Un drum sinuos pe care fetița l-a parcurs, cu mult curaj, la braț cu moartea, care a pândit-o clipă de clipă și a cărei răsuflarea de gheață a simțit-o atunci când a stat în comă mai bine de o lună. Trei ani în care speranța s-a împletit cu teama, răstimp lung cât o viață de om, care au adunat la un loc o complicată intervenție chirurgicală de extirpare a unei tumori de două kilograme, ședințe de chimioterapie și tratamente personalizate care au readus-o la viață. Pentru a nu înterupe curele care aproape că au „topit” tumora, Crenguța are nevoie de 20.000 de lei lunar.

Diagnosticată cu cancer la 4 ani

În urmă cu trei ani, când medicii de la Spitalul Sfânta Maria din Iași au confirmat – în urma unei biopsii – diagnosticul de neuroblastom cu lanț ganglionar și afectarea nervilor periferici, observat la examinările computerizate (RMN, CT), Crenguța pornea pe lungul drum al supraviețuirii. Dar cu șanse extrem de mici, care se apropiau de zero! Ședințele de chimioterapie, parte a unui prim program medical pus urgent în practică, nu reușiseră să distrugă tumora-gigant care îi crescuse în abdomen, iar în timpul intervenției chirurgicale, întinsă pe durata a 11 ore, specialiștii oncologi au curățat organele afectate de boală (pancreas, ficat, plămâni, intestine), dar nu au putut să ajungă la opt centimetri de tumoră infiltrată adânc în vena renală.

Crenguța, în programul de susținere al Fundației Ringier România

A urmat o nouă tentativă de a ataca tumora, un nou plan personalizat, dar organismul Crenguței – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – a cedat la a treia ședință din cele opt gândite de specialiști. Copila a intrat într-o comă profundă pe care mai toți medicii care o trataseră până atunci o vedeau precum o anticameră a morții.

„Crenguța a stat în comă o lună și o săptămână. Când s-a trezit, parcă venise din altă lume”

„La trei luni de la operația de extirpare a tumorii, în 2020, micuța noastră a intrat în comă. Organismul i-a rezistat doar la trei cure chimio din cele opt pe care ar fi trebuit să le facă. Nimeni nu îi mai dădea șanse… Dar în inima mea de mamă am crezut mereu că cineva acolo Sus o iubește, că o poate salva, că o poate scoate din ghearele bolii.

Am luat-o acasă pe semnătură, în comă, și am îngrijit-o eu… La 5 ani avea doar 11 kilograme… Am hrănit-o artificial prin cateterul pe care îl avea prins sub piele, la piept. Rugile ne-au fost ascultate de bunul Dumnezeu și, după o lună și o săptămână, Crenguța s-a trezit, a ieșit din comă. Parcă venise din altă lume, nu mai cunoștea pe nimeni, nu știa unde e, ce e cu ea…”, rememorează Alina-Elvira, 35 de ani, anumite episoade dramatice, parte a celor trei ani scurși de la diagnosticarea fetiței ei.

Crenguța ar putea învinge cancerul cu ajutorul oamenilor cu suflet

O victorie uriașă în fața bolii, dar nu cea finală

Când totul părea pierdut, Crenguța a intrat pe mâinile altor medici care, după ce i-au studiat dosarul, au pregătit leacul împotriva cancerului care o ucidea lent, puțin câte puțin, pe fetiță. Cu ajutorul noului tratament – 60 de pastile, șase tipuri de prafuri și trei de seruri împărțite în patru momente ale zilei -, din cei opt centimetri de tumoră ucigașă care nu au putut fi extrași la operație, astăzi mai sunt, spune mama fetiței, doar 12 milimetri!

O victorie uriașă în fața bolii, dar nu cea finală la care întreaga ei familie visează din clipa în care au primit cumplita veste că micuța are cancer. O luptă dusă nu numai cu chin și durere, dar și cu uriașe sacrificii financiare, care le-au scos părinților și ultimul bănuț din buzunare.

„Vă implor să ne ajutați, să fiți alături de copilașul nostru pentru a-i da o șansă la viață”

„Crenguța are acum mult mai multă putere. Tratamentul nou o ajută, tumora a scăzut foarte mult. Mai sunt doar 12 milimetri… Acum, copilul nostru se joacă, merge la școală, unde eu stau cu ea în bancă, la ore. Câteodată, merge chiar și cu bicicleta. Este ceva extraordinar, e precum o minune de la Dumnezeu! Crenguța a făcut tot ce este omenește posibil și noi la fel, dar fără ajutorul oamenilor cu suflet și al fundațiilor, copilașul nostru nu va mai putea face tratament.

Avem nevoie de 20.000 de lei pe lună pentru a continua curele. Suntem atât de aproape de vindecarea la care visăm de atâția ani! Vă implor să ne ajutați, să fiți alături de copilașul nostru pentru a-i da o șansă la viață”, este apelul disperat pe care mama Crenguței îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

„Ajutor pentru Crenguța”

În speranța că vor reuși să adune cei 20.000 de lei lunar, părinții Crenguței au deschis pe Facebook o pagină de susținere – „Ajutor pentru Crenguța” -, unde se pot face donații, se pot organiza evenimente caritabile, licitații, dar și vânzări de bunuri și servicii.

Cei care doresc să o ajute pe Crenguța o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «CRENGUȚA».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer ori redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 8 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

