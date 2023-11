FRANCE, PARIS, 2023-11-17. Illustration of the City of Paris poster on the vote, referendum on the place of SUVs in the capital. The consultation aims to respond to several issues of security, sharing of public space and pollution. FRANCE, PARIS, 2023-11-17. Illustration de l affiche de la Ville de Paris sur la votation, referendum sur la place des SUV dans la capitale. La consultation vise a repondre a plusieurs enjeux de securite, de partage de l espace public et de pollution. Photography by Riccardo Milani / Hans Lucas. Profimedia Images