Crima pasională care a şocat România în anii ‘90. Ce face azi Roxana Călin, doctoriţa care şi-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

A fost unul dintre cele mai mediatizate cazuri de omor din România. Oamenii stăteau la coadă la ziare, ca să citească ultimele veşti despre doctoriţa ucigaşă. Avocaţii implicaţi în caz (unii dintre cei mai buni şi mai scumpi din ţară), amantul criminalei, dar şi procurorii acordau interviuri presei, iar în sala unde a avut loc procesul nu puteai să arunci un ac, printre oamenii veniţi să vadă cu ochii lor grozăvia. Cei care nu ajungeau urmăreau imaginile din ziare, căci pe vremea aceea, fotoreporterii puteau face poze în sălile de judecată.

Roxana Călin, la proces

Prin modul în care a captat atenţia publicului, cazul Roxanei Călin e comparabil cu cazul OJ Simpson, pentru care toată America se oprea în loc, ca să-i vadă procesul.

De ce a stârnit atâta interes?! Avea toate ingredientele necesare: o crimă nelămurită pe deplin, mult sânge, un triunghi amoros fatal şi personaje care, deşi nu erau notorii, făceau parte din înalta societate.

„Şi soţia mea era sexy, însă Roxana ştia să arate că e sexy”

Familia Roxanei Călin era cunoscută în Ploieşti; pe vremea comunismului, tatăl ei a fost director la Uzina de Utilaj Petrolier „1 Mai”. Fiica a urmat Medicina, iar la scurt timp după absolvirea facultăţii, s-a măritat şi a devenit mamă. Locuia împreună cu soţul ei, care era tot medic, într-un bloc din centrul Ploieştiului, pe acelaşi etaj cu părinţii lui.

Prin 1986, cei doi au intrat într-un cerc de prieteni format numai din intelectuali. Erau cinci familii cu totul. Făceau concediile împreună, se vizitau, jucau bridge şi organizau petreceri acasă. Bogdan Ţ. şi soţia lui, Iuliana, făceau parte din acest grup; el era arhitect, iar ea – inginer hidrolog. Aveau împreună doi copii, la fel ca şi familia Călin, iar Roxana şi Iuliana au devenit prietene, se vizitau, mergeau împreună la cumpărături şi la aerobic.

După ce soţul Roxanei s-a transferat la un spital din Capitală, căsnicia lor a intrat în impas, iar în mai 1993, doctoriţa de 34 de ani a început o relaţie extraconjugală cu Bogdan Ţ. „Şi soţia mea, Iuliana, era sexy, însă Roxana ştia să arate că e sexy. Atrăgea privirile. Strălucea”, mărturisea bărbatul, după crimă, într-un interviu.

El povestea că se întâlnea cu Roxana „două-trei ore maximum, o dată pe săptămână, cu mare precauţie şi numai la biroul meu. În rest, ne vedeam destul de des, chiar de două ori pe săptămână, însă în public, între prieteni. Şi toţi aceşti prieteni n-au simţit nimic mai mult de un an”.

Detaliile acestei relaţii extraconjugale sunt importante, pentru că în ele se ascunde mobilul crimei.

Roxana Călin (dreapta) și Iuliana, alături de soții lor (în plan secund), la o petrecere

Cum a aflat soacra de relaţia celor doi amanţi

După două luni de relaţie, Roxana a rămas însărcinată şi atunci, pentru prima oară, cei doi amanți au discutat dacă e cazul să divorţeze şi să se recăsătorească. Bogdan Ţ. a susţinut că i-a explicat Roxanei că „nu e posibil, pentru că fiecare dintre noi avem câte doi copii şi deci răspunderi care ne limitau puterea de a ne îndeplini propriile dorinţe”. Roxana a făcut o întrerupere de sarcină, la spital.

Timp de jumătate de an, nimeni n-a ştiut că ei sunt amanţi. Până prin ianuarie 1994 când, într-o zi, soacra Roxanei, care avea telefonul cuplat cu cel al fiului, a ridicat receptorul şi a auzit-o pe nora ei conversând cu Bogdan. Şi-a dat seama imediat că între cei doi e mai mult decât o prietenie şi i-a anunţat pe fiul ei şi pe Iuliana.

Confruntaţi de partenerii lor, ambii amanţi au negat că ar avea vreo relaţie fizică. „Soţia mea nu a ştiut niciodată cu certitudine până unde mergeau relaţiile mele cu Roxana. O iubeam pe Roxana, dar n-am încetat nicio clipă să-mi iubesc soţia”, declara Bogdan Ţ.

Roxana Călin a susţinut însă, în anchetă şi în procesul ce a urmat, că Iuliana ştia de relaţia ei cu Bogdan, chiar de la el. Şi că în vara anului 1993, când au făcut împreună concediul la mare, ar fi avut o discuţie în trei, cu Bodgan şi cu Iuliana, iar aceasta i-a cerut atunci să păstreze aparenţele. Apoi, mai târziu, spunea Roxana Călin, Iuliana îi tot repeta că Bogdan „e un om pentru care nu merită să am o asemenea pasiune”.

Bogdan Ţ. declara: „Tot timpul, am fost convins că soţia mea nu ştie, chiar dacă bănuia că ar fi aşa, o afinitate a mea faţă de Roxana. Asta o ştia! Şi eu recunoşteam că…, na! îmi face plăcere să o întâlnesc, îmi place că e spirituală, îmi place că se poate discuta cu ea”.

Bogdan Ț.

Filmul „La răscruce între dragoste şi moarte”

Luminiţa M. era confidenta Iulianei Ţ. şi, alături de soţul ei, făcea parte din cercul prietenilor de familie. La proces, ea a declarat că în februarie 1994, la o petrecere, a observat-o pe Roxana cum stătea într-un colţ al camerei „şi-i privea fix pe Iuliana şi Bogdan, care dansau. Ei au fost foarte apropiaţi în seara aceea, era după incidentul cu fetiţa care fusese bolnavă. Roxana se uita fix la ei şi a refuzat o persoană care o invitase la dans. După terminarea dansului, i-a ieşit în faţă lui Bogdan şi au dansat împreună pe următoarea melodie, timp în care ea îi spunea ceva, iar el se posomorâse. Observam toate aceste lucruri, fiind în cunoştinţă de cauză. Am plecat spre bucătărie şi apoi a venit şi Iuliana, care mi-a spus: «Ştii ce tupeu a avut Roxana? Mi-a spus Bogdan că i-a reproşat că e prea tandru cu mine»”.

Iuliana Ț.

În primăvara acelui an, Roxana Călin a făcut a doua întrerupere de sarcină. Puţin mai târziu, Iuliana Ţ. avea să-i mărturisească prietenei ei: „Roxana e atât de diabolică încât, dacă ar putea, m-ar omorî”.

„Şi mi-a dat un exemplu de ultimă oră”, a declarat Luminiţa M., în sala de judecată. „Mi-a spus că Roxana i-a recomandat să meargă cu Bogdan la filmul «La răscruce între dragoste şi moarte», că i-ar interesa. În film, e vorba de un arhitect care era căsătorit, avea un copil, dar şi o amantă. El se hotărăşte să rămână cu soţia, dar îşi dă seama că nu poate trăi fără amantă, iar în final pleacă spre ea. Iuliana a văzut filmul şi mi-a zis «îţi dai seama cât e Roxana de rea! Voia să-mi spună, de fapt, că tot pe ea o iubeşte. Iar seara, când am ieşit de la film, Roxana era unde parcasem noi, în preajma maşinii, şi a ţinut să fie văzută»”.

Întâlnirea dintre amanţi de dinaintea crimei

Pe 11 iunie 1994, în sâmbăta dinaintea crimei, cele cinci familii prietene s-au întâlnit la o petrecere. Luminiţa M. spune că, în acea zi, „Iuliana era veselă, pentru că relaţia dintre ea şi Bogdan mergea oricum foarte bine, chiar dacă Roxana voia cu tot dinadinsul să le facă rău. Era veselă şi mi-a spus că ea şi soţul ei se hotărâseră să mai facă încă un copil”.

Iuliana și Bogdan Ț.

La acea petrecere, şi-a amintit martora, s-a întâmplat „un lucru care ne-a atras atenţia: se discuta ceva legat de disecţie, iar Roxana, volubilă, ca de obicei, spunea că disecţia n-ar trebui studiată de toţi studenţii de la Medicină, pentru că, în fond, nu-i interesează decât pe chirurgi, iar pe ea, ca pediatru, n-a ajutat-o cu nimic. Noi, grupul, am fost de altă părere şi au început discuţiile, iar atunci, soţul Roxanei a intervenit şi a spus că e normal ca pe ea să n-o intereseze, pentru că, în fond, el îi făcuse rost de scutire medicală, când a trebuit să studieze disecţia”.

Roxana Călin (stânga) și Iuliana Ț., la petrecerea unor prieteni de familie

A doua zi, duminică, Roxana Călin şi Bogdan Ţ. s-au întâlnit în biroul acestuia. El spune că ea l-a anunţat atunci că va divorţa, indiferent de ce va face el. Ea a declarat că el i-a dat de înţeles că o iubeşte, dar că nu va renunţa la soţia lui. Şi tot la acea întâlnire, susţine Roxana, ea i-a spus că vrea să se sinucidă, dar nu din cauza lui, ci „din pricina situaţiei în care mă aflam, mai ales că acasă mă simţeam vinovată faţă de soţul meu”. „Nu mi-a spus că ar vrea să se sinucidă”, o contrazice Bogdan Ţ.

Imediat după crimă, procurorul de caz a întrebat-o pe Roxana Călin de ce nu a renunţat la amant, iar ea a explicat că „nu a putut să-l lase, pentru că era «potent şi deştept»”.

Mai târziu, la procesul în care era judecată pentru crimă, Roxana Călin a declarat că amantul ei avea „un comportament sexual deviant. Avea o garderobă feminină impresionantă şi l-am găsit într-o poziţie jenantă, îmbrăcat în haine de femeie. Mi-a spus că e o glumă, că asta îl inspiră în munca sa, de arhitect, dar situaţia în care l-am surprins a constituit pentru mine principalul motiv de a întrerupe relaţia cu el”. Bogdan Ţ. a negat totul şi a spus că niciodată „nu s-a pus problema să încetăm relaţiile dintre noi”.

Roxana Călin la proces

Telefonul de dimineaţă şi copilul trimis după flori

Joi, 16 iunie 1994, în jurul orei 9 dimineaţa, Iuliana Ţ. a primit un telefon de la Roxana Călin: „Poţi să vii acum la mine, să mergem să ne facem analizele? Dar repede, că la laborator se lucrează numai până la ora 10.00”.

După ce fetiţa ei fusese diagnosticată cu miocardită acută, Iuliana a aflat că boala s-ar transmite ereditar şi a vrut să-şi facă analizele, mai ales că plănuia să devină din nou mamă. Roxana Călin spune că şi ea voia să-şi facă analizele, pentru că, în ultimele zile „nu mă simţeam bine, eram tulburată şi toată lumea îmi spunea că nu arăt bine”.

În acea zi, Iuliana ar fi trebuit să plece la Bucureşti cu soţul ei, Bogdan Ţ., care avea acolo o întâlnire de afaceri. Dar când a primit telefonul Roxanei, a renunţat la plan şi a plecat grăbită înspre ea.

Iuliana Ț., la o petrecere

Doctoriţa era singură acasă. Soţul ei era la serviciu, băiatul cel mic – la rude, iar pe cel mare, de 10 ani, îl trimise după nişte flori, la o cunoştinţă. Acea persoană a declarat, la proces, că băieţelul i-a spus că trebuie să ducă florile la bunica lui, iar apoi, după cum îi spusese mama lui, să meargă în parc, ca să se joace.

Deşi, teoretic, ea urma să plece la policlinică, pentru analize, Roxana Călin şi-a trimis copilul afară fără nicio cheie de la casă. „De cele mai multe ori, băiatul nu avea cheile la el, deoarece relaţiile dintre fiica mea şi socrii ei nu erau dintre cele mai bune, iar în lipsa ei, soacra îi răscolea prin casă”, a declarat, la proces, tatăl Roxanei Călin.

Însă soţul Roxanei l-a contrazis, în sala de judecată: „cheia se afla de obicei la gâtul copilului. El mi-a povestit că inculpata (Roxana Călin – n.r.) i-a luat-o, când l-a trimis după flori, şi i-a spus că pe a ei a uitat-o la cabinet. Iar discuţia în legătură cu buchetul de flori, inculpata a avut-o cu fiul nostru cu o seară înainte, pe 15 iunie, aşa încât planul pentru a doua zi era deja făcut”.

O singură crimă, două variante

„După ce Iuliana a intrat în casă, eu am încercat, la telefon, să prind policlinica, dar suna tot timpul ocupat”, a declarat Roxana Călin. Atunci, soţia amantului ei s-a enervat şi i-a reproşat că analizele au fost doar un pretext s-o aducă acolo, ca să nu mai plece cu Bogdan, la Bucureşti. „A început să mă înjure: «vacă împuţită», «curvă», iar în acel moment, mi-am dat seama că trebuie să termin cu Bogdan Ţ.”, spune Roxana Călin.

Pentru ce s-a întâmplat mai departe, ea a avut două versiuni. În prima a spus că, fiindcă Iuliana era în pragul unei crize de nervi şi „părea că se simte foarte rău”, s-a oferit să-i facă un calmant, iar ea a fost de acord, dar „imediat după ce i-am administrat Thiopentalul, mi-am dat seama că i-am făcut o doză prea mare”.

În a doua variantă, Roxana Călin susţine că „pentru a-i demonstra că intenţia mea n-a fost de a o împiedica să fie cu soţul ei, în acea zi, i-am spus: «Uite, îţi iau probe pentru analize!», şi m-am dus la bucătărie, am luat din sertar un flacon de Thiopental şi i l-am injectat”.

În ambele variante, imediat după ce a primit Thiopentalul (un anestezic folosit în spitale), Iuliana şi-a pierdut conştienţa. Roxana a susţinut că atunci a realizat ce a făcut şi a târât-o pe Iuliana în baie, sperând să o facă să vomite, ca să-şi revină. Ea era o femeie firavă, micuţă de statură, iar Iuliana Ţ. avea 51 kg.

Cum demontează soţul victimei povestea amantei

Bogdan Ţ. declara, la acea vreme, că povestea Roxanei e cusută cu aţă albă. „Ar trebui să credem că soţia mea putea să-şi înjure rivala şi, în acelaşi timp, să stea cu braţul întins, să i se facă injecţie sau să i se ia sânge. Iar Roxana vine să-i ia sânge cu o seringă plină, soţia mea nu se uită, continuă să-i vorbească, să-i aducă injurii, Roxana nu-i găseşte prima dată vena, după cum a declarat – normal, din moment ce nici garou nu avea! -, dar Iuliana nicio clipă nu se uită, să vadă ce-i face femeia aia, o înţeapă, poate o înţeapă de-a dracului, pentru că o tot înjură. Pe urmă, Roxana spune că vrea să o facă să vomite, deşi ştia că starea în care o adusese era cauzată de injecţia intravenoasă”.

Teoria Thiopentalului e susţinută doar de Roxana Călin şi de declaraţia unui asistent din spital care spune îi dăduse anestezicul, cu două luni mai devreme. În raportul de expertiză medico-legală se precizează că „investigaţiile serologice, toxicologice şi histopatologice au evidenţiat un rezultat toxicologic negativ pentru substanţa medicamentoasă (thiopental şi stricnină), precum şi pentru alte substanţe toxice cercetate (cianura, mercur, arsen, pesticide)”. Dar, adaugă legiştii în raport, „având în vedere starea cadavrului şi modul rapid de difuziune şi eliminare a thiopentatului, nu se exclude posibilitatea ca victimei să i se fi injectat o fiolă de thiopental”.

„Nu există nicio probă în dosar din care să rezulte că Iuliana a fost adusă în stare de inconştienţă, după care a fost omorâtă”, declara presei avocatul familiei Ţ., Ioan Mustaţă. „Nu există nicio probă. Seringa nu s-a găsit, fiola nu s-a găsit, locul unde susţine Roxana Călin că i-a introdus acul, plica de la mână nu există, a decupat-o”.

Victima a fost ucisă prin tăierea gâtului

Mai departe, Roxana Călin spune că, după ce a dus-o pe Iuliana Ţ. în baie, „senzaţia mea, pe moment, a fost că a făcut un stop cardio-respirator şi intenţia mea a fost să-i degajez căile respiratorii. Am luat cuţitul şi am vrut să-i fac o traheotomie (secţionarea traheei – n.r.), ca să-i dau drumul la respiraţie. A început să curgă sânge masiv. I-am pus un prosop pe faţă, ca să n-o mai văd, şi m-am prăbuşit pe un scaun”.

În sala de judecată, avocatul Ioan Mustaţă a întrebat-o pe inculpată: „Cât aţi avut la anatomie?” „10”, „Păi, un medic cu 10 la anatomie nu ştie când secţionează jugulara şi carotida?”.

Raportul de expertiză medico-legală a stabilit că Iuliana Ţ. a murit din cauza pierderii masive de sânge, iar „leziunile din regiunea submandibulară dreaptă, cu secţiuni vasculare (artera carotidă, vena jugulară), au prezentat caracter vital”. Pe scurt, femeia a fost ucisă prin tăierea gâtului.

Iuliana Ţ.

Şi-a lăsat copilul în casă, cu cadavrul în baie

„Când mi-am revenit, cât de cât, din starea în care mă aflam, aducându-mi aminte că băiatul meu este în parc şi că trebuie să se întoarcă, m-am gândit ce să fac cu cadavrul”, a povestit Roxana Călin la proces. Spune că a tras corpul victimei în cada din baie şi că a început să-l secţioneze. Apoi, a ieşit ca să cumpere ziare şi pungi şi a trecut prin parcul de lângă bloc, ca să-i spună băiatului ei că poate să stea afară până la ora 13.00.

Ajunsă înapoi, în apartament, „am împachetat gambele într-un colet cu care am coborât în stradă şi am luat un taxi”. Şoferul a dus-o la Gara CFR Ploieşti Sud, aflată la marginea oraşului. Roxana a coborât, a lăsat coletul în tunelul de acces către peroane şi s-a întors acasă, cu acelaşi taxi.

„Am început să fac curăţenie în baie. În cadă, rămăsese trunchiul victimei”, declara ea. Când băiatul s-a întors de la joacă, i-a spus că nu are voie să intre în baie, pentru că a dat pe acolo cu soluţie dezinfectantă. I-a pus copilului să mănânce, apoi a plecat spre cabinetul medical, unde avea program după-amiaza. A ajuns în jurul orelor 14.00, au declarat colegii ei, în anchetă. Cu zâmbetul pe buze, ca de obicei, a consultat mai mulţi copii şi a plecat la ora 16.30.

După zece minute de mers pe jos, cât era drumul, a ajuns acasă şi, cel mai probabil, a trimis copilul la joacă, apoi s-a întors în baie, ca să-şi termine treaba. A secţionat trupul victimei, a împachetat bucăţile în ziare legate cu sfoară şi le-a băgat în pungi. Când cobora de la etajul 2, s-a întâlnit pe scări cu o vecină care a întrebat-o ce are aşa greu în sacoşe, iar Roxana Călin i-a răspuns că are carne de viţel.

A împrăştiat pachetele în toate punctele cardinale ale Ploieştiului; le-a aruncat în ghenele de gunoi, în curţile oamenilor sau le-a lăsat în gară. Spre seară „au mai rămas nişte colete, pe care le-am dus în balcon”, spune ea.

Roxana susţine că amantul a ajutat-o

Bogdan Ţ. a declarat că s-a întors de la Bucureşti în aceeaşi zi, în jurul orei 18.35. Negăsind-o acasă pe Iuliana şi ştiind că ea plecase de dimineaţă la amanta lui, pentru analize, a sunat-o pe Roxana. „Mi-a spus că soţia mea a stat foarte puţin la ea şi că s-a bucurat când a aflat că vizita lor la policlinică s-a amânat pentru ora 12.00, spunând că mai avea de rezolvat o treabă prin oraş. Iar la prânz, Roxana mi-a spus că a aşteptat-o pe Iuliana 10 minute, dar ea n-a venit”, îşi amintea Bogdan Ţ.

La ora 20.30, el a sunat la Poliţie, ca să anunţe dispariţia soţiei. Era telefonul pe care poliţia îl aştepta încă de la miezul zilei, după ce în gara Ploieşti Sud fusese găsit un pachet cu gambele unei femei. Într-o jumătate de oră, poliţiştii au fost acasă la Bogdan Ţ., iar primul interogatoriu al Roxanei Călin s-a desfăşurat prin el. „Îi transmiteam întrebările lor şi apoi poliţiştilor – răspunsurile ei. De data asta, ea a zis că treaba Iulianei în oraş era să cumpere caşcaval. Deşi noi aveam în frigider o roată întreagă”, a declarat Bogdan Ţ.

La ora 1.00, poliţiştii s-au întors şi l-au dus pe Bogdan Ţ. la secţie, ca să-i ia o declaraţie, iar în jurul orei 2.30, l-au adus acasă. „După miezul nopţii, pe la ora 3.00, mi-a telefonat şi mi-a spus că a fost la Poliţie şi că are impresia că el este suspectat de moartea Iulianei”, a declarat Roxana Călin, la proces.

Ea spune că, în acea noapte, puţin mai târziu, Bogdan Ţ. „a venit la mine şi a rămas timp de 10-15 minute, interval în care a cărat, de pe balcon în boxă, două pachete în care se aflau cutia toracică şi bazinul Iulianei. Nu am niciun interes în a-l implica în această faptă şi pe Bogdan Ţ., dar este cert că, în acea noapte, după ce a cărat coletele în subsolul blocului, el nu a mai revenit în apartament. Şi-a uitat o batistă pe bufetul din bucătărie şi a luat un inel de argint, pe care-l scosesem de pe degetul victimei”.

A doua zi de dimineaţă, poliţiştii l-au anunţat pe Bogdan Ţ. că au găsit gambele unei femei în zona gării şi l-au chemat cu pantofii soţiei, pentru a vedea dacă se potrivesc.

Arestarea şi disculparea lui Bogdan Ţ.

Pe 18 iunie 1994, Roxana Călin a fost arestată, sub acuzaţia de omor calificat. Pe atunci, ea nu pomenise încă nimic de vreun complice, dar prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ploieşti, care se ocupa de caz, declara presei că bănuiește că doctoriţa a fost ajutată de cineva la tranşarea cadavrului şi la transportarea pachetelor, mai ales că două dintre ele nu fuseseră găsite, iar Roxana Călin spunea că nu-şi mai aminteşte unde le-a aruncat, deşi trecuseră doar câteva zile de la crimă.

După două luni de arest, Roxana Călin le-a declarat anchetatorilor că Bogdan Ţ. ar fi instigat-o să o ucidă pe Iuliana, iar în noaptea de după crimă, el a ajutat-o să care pachetele. Pe 10 august 1994, bărbatul a fost arestat, sub acuzaţia de instigare la infracţiunea de omor calificat.

Acasă la Roxana Călin a fost descoperită o batistă bărbătească, despre care soţul ei a declarat că nu-i aparţine, iar la locuinţa părinţilor lui Bogdan Ţ. a fost găsit inelul pe care doctoriţa susţinea că l-a scos de la mâna victimei şi l-a restituit amantului. El a declarat în mod constant că nu a instigat-o pe Roxana Călin ca să-i ucidă soţia şi nici nu a mers acasă la ea, în noaptea de 16/17 iunie 1994.

La scurt timp, Roxana Călin a revenit asupra declaraţiilor, spunând că nu a fost instigată să comită crima. La acel moment, avocatul ei, Ioan Rotaru, încerca să obţină schimbarea încadrării acuzaţiei în ucidere din culpă şi susţinea că „n-a fost decât un accident nefericit”, iar tranșarea cadavrului „nu semnifică decât panica în care intrase Roxana Călin în acele momente”.

În decembrie 1994, dosarul a fost preluat de Parchetul General, care a schimbat încadrarea faptei, din omor calificat în omor. Roxana Călin a admis că Bogdan Ţ. putea să uite acea batistă în locuinţa ei şi cu altă ocazie, nu neapărat în noaptea de 16/17 iunie 1994. Ea a mai spus că nu are nicio probă că victima avea pe deget, atunci când a ucis-o, inelul găsit acasă la părinţii lui Bogdan Ţ.

Având în vedere şi că celelalte bijuterii pe care le purta victima fuseseră aruncate de criminală, odată cu segmentele din cadavru, Bogdan Ţ. a fost eliberat din arest, iar pe 15 februarie 1995, când a trimis dosarul în instanţă, Parchetul General l-a scos de sub acuzare.

Inima victimei, uitată de poliţie în congelatorul doctoriţei

La proces, în boxa arestaţilor, Roxana Călin arăta total schimbată. Avea părul vopsit şaten, capul acoperit cu un batic alb, cu marginile brodate, şi la fiecare termen, venea îmbrăcată într-o helancă roz, având pe deasupra haina de la puşcărie.

Roxana Călin, la proces

„Îmi asum întreaga responsabilitate pentru săvârşirea acestui omor, Bogdan Ţ. nu a avut nicio contribuţie la această faptă”, a spus ea în sala de judecată. Şi-a cerut iertare, printre lacrimi, de la mama şi de la copiii victimei, dar nu a lămurit cum a fost ucisă victima.

Expertiza medico-legală nu a putut stabili care a fost poziţia agresor-victimă, în momentul în care aceasta a fost tăiată în partea dreaptă a gâtului. Cercetarea la faţa locului putea stabili, în baza urmelor de sânge, dinamica agresiunii, dar, potrivit av. Mustaţă, „cercetarea la faţa locului a fost făcută defectuos. Omorul s-a comis în casa Roxanei Călin, dar organele interne ale victimei (inimă, ficat, plămâni – n.r.) au fost descoperite în congelatorul frigiderului, după circa două săptămâni, de către soţul Roxanei Călin. El a anunţat Parchetul, care a venit şi le-a luat”.

„Era o pungă de plastic, un bloc îngheţat de câteva kilograme”, a declarat soţul Roxanei Călin, la proces. „Ulterior, am găsit mai multe probe: pungi murdare de sânge, în debara şi în şifonier, şi 14 fiole de stricnină”.

Liberată, după 14 ani şi 9 luni de închisoare

În decembrie 1995, procurorul de şedinţă a cerut schimbarea încadrării faptei, în omor cu premeditare. Tribunalul Prahova a admis cererea, iar peste o lună a condamnat-o pe Roxana Călin la 22 de ani de închisoare şi interzicerea drepturilor civile pe o perioadă de 10 ani de la expirarea pedepsei, pentru omor calificat şi profanarea unui cadavru. Verdictul a fost menţinut de Curtea de Apel Ploieşti.

La ÎCCJ, Roxana Călin a fost apărată de celebra avocată Paula Iacob, care, în pledoaria ei, a explicat că fapta a fost comisă din cauza unei „reacţii de scurtcircuitare”, pe fondul unei „disfuncţionalităţi maritale”. Pe 20 februarie 1997, ÎCCJ a menţinut pedeapsa de 22 de ani de închisoare.

În Penitenciarul Târgşor, Roxana Călin a fost o deţinută model. A lucrat la bibliotecă, a scris în revista pușcăriei şi le-a învăţat pe celelalte deţinute cum să folosească un calculator. Potrivit legii, se putea libera condiţionat după executarea a 2/3 din pedeapsă. Pe 17 martie 2009, Tribunalul Prahova i-a admis cererea, iar doctoriţa a devenit un om liber. Singurii care au aşteptat-o la ieşirea din penitenciar au fost părinţii ei.

Roxana Călin face azi înconjurul lumii, în vacanţe

După crimă, într-un interviu pe care mi l-a acordat în octombrie 1995, pentru „Jurnalul Naţional”, Bogdan Ţ. declara că atunci când Roxana Călin va ieşi din închisoare, peste ani, „dacă aş vorbi cu ea, aş vrea să ştiu cum de-a omorât-o şi, mai ales, de ce. Ce au discutat ele înainte şi dacă au discutat. Dacă o întâlnesc, aş vrea numai atât să ştiu, pentru liniştea mea sufletească, pentru mine doar, ce s-a întâmplat în dimineaţa aceea, ce au vorbit ele două, înainte de comiterea crimei. Dar revin, de fapt, nu mi-aş mai dori să mă întâlnesc cu Roxana”.

În 2009, după liberarea ei condiţionată, Bogdan Ţ. le mărturisea jurnaliştilor că nu mai vrea să-şi aducă aminte de ce-a fost şi „dacă e liberă, să fie sănătoasă, numele ei nu-mi mai spune nimic”. Bărbatul s-a recăsătorit, iar anul acesta a declarat presei că nu a mai întâlnit-o niciodată pe Roxana Călin.

După liberarea din penitenciar, ea a locuit o vreme cu părinţii săi, în Ploieşti, şi a vrut să se angajeze ca medic, la o clinică privată, dar prin decizia de condamnare, avea încă interzis dreptul de a profesa.

Azi, Roxana Călin are 65 de ani. Şi-a schimbat numele, s-a mutat din Ploieşti şi de mai mulţi ani trăieşte într-o relaţie cu un bărbat care lucrează în domeniul juridic. Alături de el, în ultimii ani, ea a călătorit prin întreaga lume: a vizitat Parisul şi toată Riviera franceză, a trecut prin Veneţia, Roma şi prin toate oraşele de pe ţărmul de nord al Italiei de la Marea Mediterană, a fost în Monaco, în Maroc şi-n Gibraltar, a văzut Spania, Belgia, Portugalia, Grecia şi Malta şi nu a ratat nici Dubai sau Abu Dhabi.

Roxana Călin se bucură de viaţă şi de fiecare vacanţă, iar dovadă sunt sutele de poze pe care ea le face în călătoriile sale şi le postează pe pagina sa de pe o reţea de socializare.

Potrivit datelor publice din Registrul Colegiului Medicilor din România, în prezent ea nu mai profesează ca medic.

