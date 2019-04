„Relatia cu Dumnezeu pleaca din familie. Mama a murit când eu eram tânăr, pe vremea comunismului. E foarte greu să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi, prima condiţie este să te iubeşti pe tine însuţi. Am fost în război cu mine însumi anul acesta. Totul se răsfrânge asupra familiei. Secretul e ca tu să fii împăcat cu tine însuţi. În cele mai grele momente din viaţa mea am păstrat credinţa… m-am simţit ţinut pe braţe de foarte multe ori în viaţă. În momente ca astea am avut ocazia să-mi fac curat în prieteni, îmi pare rău că am făcut-o pe Laura să sufere, îmi pare rău că mi-am făcut părinţii să sufere”, a declarat Cristian Boureanu, la Antena Stars.

„Am trecut prin foarte multe cu părinţii mei…am învăţat că indiferent de situaţie o să fie bine…de când sunt cu Cristi merg mai des la biseric.”, a spus și Laura Dincă.

Cristian Boureanu și Laura trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de patru ani. Cei doi formează unul dintre cele mai discrete cupluri și se înțeleg de minune, în ciuda diferenței de vârstă. La doar câteva zile după ce fosta sa nevastă, Valentina Pelinel, s-a căsătorit în Ungaria, Cristian Boureanu a avut și el parte de un eveniment special, la începutul lunii octombrie a anului trecut. Fostul politician și-a aniversat iubita, Laura Dincă. De ziua sa de naștere, Laura Dincă, care a împlinit 23 de ani, a avut parte de toată atenția din partea lui Cristian Boureanu. Acesta a invitat-o la unul dintre cele mai selecte restaurante din Capitală, unde s-au simțțit perfect, alături de un grup de prieteni.

