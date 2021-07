„Noi avem oameni foarte potriviţi pentru ministerele pe care le avem. Nu vorbesc despre mine, dau exemplul lui Drulă, din nou. De ce ar trebui să fie sub semnul întrebării aceste idei, că are cineva aceste proiecte în care are cineva din PNL cheful de a schimba?”, a afirmat Cristian Ghinea într-o declarație de presă, potrivit news.ro.

Acesta a precizat că dacă după alegerile din PNL, care vor avea loc la Congresul din 25 septembrie, se va renegocia împărțirea ministerelor, atunci USR PLUS va ieși de la guvernare.

„Mesajul meu este foarte clar şi răspicat, nu se pune problema de o schimbare a portofoliilor, după Congresul PNL. Dacă aşa se pune problema, atunci plecăm”, a explicat Cristian Ghinea, aflat la Timișoara.

Ministrul a mai spus că Guvernul nu este în pericol să cadă, dacă sunt făcute reformele promise aşa cum doreşte USR PLUS.

El a precizat că pe 28 august va fi un comitet al USR PLUS pentru discuta despre un raport privitor la ce s-a întâmplat de când formaţiunea este la guvernare, adică din decembrie 2020.



