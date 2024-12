Istoria relației dintre CTP și Iliescu

Una dintre aceste ocazii s-a petrecut în 1997, la scurt timp după ce Iliescu pierduse alegerile prezidențiale în fața lui Emil Constantinescu. Popescu a povestit cum fostul președinte a venit neanunțat la biroul său de la ziarul Adevărul.

„A intrat în birou, eu zic: „O icră, o proteină, o atenție…?» Eu nu înțelegeam ce caută la mine, că nu mă dusesem eu să-i iau un interviu”, a povestit jurnalistul. Vizita a avut loc în contextul unor acuzații grave apărute în presa rusă.

Acuzațiile din tabloidul rus Zavtra

Publicația rusă Zavtra scrisese că Ion Iliescu păstrase o linie directă de comunicare cu Kremlinul în timpul mandatului său prezidențial din 1990-1996. Acest așa-numit „fir roșu” ar fi fost menținut cu liderii sovietici Mihail Gorbaciov și Boris Elțîn.

Confruntat cu aceste afirmații, Iliescu a negat vehement. Popescu relatează: „S-a uitat la mine cu o privire absolut sinceră, directă: Dragă, cum să am? Tu nu vezi ce inventează ăștia? M-a impresionat naturalețea cu care mi-a spus”.

Dezvăluirea lui Băsescu

Însă, conform sursei citate, adevărul a ieșit la iveală printr-un telefon neașteptat de la Traian Băsescu, pe atunci ministru al Transporturilor. Băsescu i-a confirmat lui Popescu existența „firului roșu”: „Chestia cu telefonul roșu… Este telefonul roșu! Știți de ce? Pentru că a fost și la mine până l-am scos eu”.

Reflectând asupra acestei experiențe, Popescu a concluzionat: „Închid telefonul și apoi am zis să merg pe mâna lui Băsescu. Și bine am făcut. Vedem școala comună pe care o are cu domnul Putin, să mintă fără să clipească”.

Aceste dezvăluiri aruncă o lumină nouă asupra relațiilor dintre România și Rusia în perioada post-comunistă, ridicând întrebări despre transparența și integritatea conducerii de atunci.

