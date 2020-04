De Cristian Otopeanu,

Cristian Tudor Popescu a precizat că nu contestă calitatea profesională de doctor a lui Adrian Streinu-Cercel, după care s-a referit la „ideile pe care le are domnia sa”.

Aceasta, în contextul în care managerul institutului Matei Balş din Bucureşti a fost demis de ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru din funcţia de şef al Comisiei științifice speciale anti-COVID din Ministerul Sănătății.

„Eu nu sunt medic, cu atât mai puţin nu sunt infecţionist şi nu pot să apreciez performanţa profesională a domnului Streinu Cercel. Manager? Unde este manager? Nu este, domne! Este managerul României. Ce, se comportă ca un manager de spital? Uitaţi-va la ideile pe care le are domnia sa”, a declarat CTP la Digi 24.

CTP: „Afirmaţiile lui Streinu-Cercel, de tip Dragnea. Se consideră un specialist nu european, ci interplanetar”

Jurnalistul a comentat apoi afirmaţiile făcute de managerul Institutului Matei Balş după ce a fost demis de Nelu Tătaru.

„Ce spunea aseară? Spunea că la început s-au lăsat să intre cu zecile de mii, ca nu s-au închis graniţele, pentru că nu dădea bine la Europa. Ce treabă avem noi cu Europa? Asta a afirmat domnul Streinu-Cercel. Asta este o afirmaţie de tip Dragnea a domnului Streinu-Cercel, pe care o face în calitate de manager nu al României, ci al Spitalului Balş. De ce face asemenea afirmaţii grave?”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

„Apoi, are legături cu organismele medicale din Europa. Are colegi acolo, cum poate să spună aşa ceva? Că Europa nu este interesată de România, că noi trebuia să închidem graniţele. El se consideră un specialist nu european, ci interplanetar”, a mai spus CTP.

Las la o parte calitatea de medic. Eu nu îi contest profesonalismul, pentru că nu am căderea să o fac. Dar discutăm de calitatea de manager al României Cristian Tudor Popescu, despre Streinu-Cercel:

Şi a încheiat, cu referire la scrisoarea deschisă adresată de Streinu-Cercel după ce a fost înlăturat de la şefia Comisiei ştiinţifice speciale: „Nu are sens să fac analize pe aşa ceva. Însă din nou apare vocaţia de manager al României. Domnul Cercel nu mai are loc în acvariu, la spitalul Balş. Este prea puţin ce are acum”.

