„Nu numai Putin, toate, absolut toate personajele oficiale care vorbesc în numele Rusiei sunt niște clone criogenizate, ce nu par a fi conținut vreodată un strop de umanitate. Din aceste cranii vorbitoare nu răzbate decât uriașul dispreț bolșevic față de ființele umane”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul a continuat: „Ucrainenii care sunt uciși, rușii care sunt uciși nu există pentru ei – crimele împotriva umanității pe care le comit în fiecare zi sunt împachetate în minciuni înmărmuritoare pe măsură. Oricâte și oricât de mari atrocități am vedea în Ucraina, craniile vorbitoare ale Kremlinului vor spune că bătrânii, supraviețuitorii Holocaustului, femeile gravide, copiii au fost uciși de naziștii ucraineni și de americani, ca să dea vina pe Rusia, s-o atace și s-o distrugă”.

Craniul-șef, Peskov, zice că statul rus va folosi armele nucleare în caz că îi va fi amenințată existența. Din 1941, de la Hitler, fratele de sânge al lui Putin, nicio țară nu a atacat Rusia, în vreme ce țara cu cea mai mare suprafață de pe glob s-a arătat mereu flămândă de alte pământuri. Craniile sunt însă pregătite să declare că existența imperiului e amenințată de pescarii din insulele Kurile și să declanșeze războiul nuclear în care poporul rus ar putea cu adevărat să dispară. Cristian Tudor Popescu:

Cristian Tudor Popescu a vorbit şi despre Traian Băsescu, declarat oficial colaborator al Securității.

„Dacă vorbim de minciuni la nivel înalt, îl avem și noi pe T. Băsescu, mincinosul nr. 1 între cei care au ajuns în capul statului român. Ca președinte, personajul a produs o hârtie în care era condamnat comunismul, el fiind turnător la Securitate din fragedă studenție, așa cum a stabilit acum, definitiv, ÎCCJ. Ca urmare, fostul ales al poporului își dă țara în judecată la CEDO, năzuind să demonstreze că România e de vină pentru că el e un nemernic. Așa o fi?”

