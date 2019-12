De Daria Maria Diaconu,

Aurel Lala, în vârstă de 7 ani, și Alesio Cakoni, în vârstă de 10 ani, au reușit să supraviețuiască seismului puternic din Albania după ce au sărit de la balconul apartamentului în care locuiau în Thumane. În urma cutremurulu, Aurel le-a pierdut pe sora și bunica luil, în timp ce Alexis a rămas fără tatăl și sora lui.

Răniți, cei doi au fost transportați la spital, unde au fost vizitați de premierul Albaniai, Edi Rama, care a afrlat de ,marea doirnță a lor, și anume de a-i întâlni pe fotbaliștii cristiano Ronaldo și Gianluigi Buffon.

Aurel și Alesio au fost duși la Roma vineri, unde s-au întâlnit cu idolii lor.

Micuții au primit tricouri cu autograf din partea celor doi sportivi de la Juventus Torino, punctează Mediafax.

These two boys survived the horrible earthquake in Albania as they jumped from the 3rd and 5th floor of their apartments. Some of their family members are among the victims.



Today both of them met Cristiano Ronaldo and Gianluigi Buffon.



Beautiful. ?