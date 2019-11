De Daria Maria Diaconu,

Seismul s-a produs la ora locală 03:54 (04:54 ora României) în vestul Albaniei. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 30 de kilomtri.

Epicentrul seismului a fost la 10 kilometri nord de localitatea Durres și la 44 de kilometri vest de Tirana, potrivit Mediafax.

Tirana Albania right now #Albania #earthquake pic.twitter.com/3MI92GTmXw

Cutremurul s-a resimțit și în țările învecinate: Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Italia, Kosovo, Muntenegru, Serbia, Macedonia de Nord și Albania.

Potrivit Daily Mail, mai multe clădiri s-au prăbușit. În orașul Durres au fost cele mai mari daune. Cel puțin 50 de persoane au fost transportate la spital, în urma cutremurului.

BREAKING At least 50 injured and people trapped after 6.4 magnitude earthquake hits Albania#Albania #Tirane#Durres #deprem#Arnavutluk pic.twitter.com/Rs4IBktOgR