„Situația e gravă, de dimineață sunt ochi și urechi la știri despre situația din Ucraina. Asupra noastră se restrâng lucrurile astea pentru că verișoarele mele sunt ucrainence, fratele mamei e stabilit de foarte mult timp în Ucraina, are familie acolo, are două fete de vâstă apropiată cu mine, care au și ele famii și copii.

Une e în Kiev, alta e în altă zonă care nu e vizată de ruși. Verișoara mea stabilită în Kiev e la serviciu, e asistentă medicală, își desfășoară în continuare activitatea în mod obișnuit”, a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.

„A vrut să meargă să-și alimenteze mașina la benzinărie, a stat trei ore la coadă să o poată alimenta, toți sunt pregătiți pentru plecare în caz că va fi nevoie. Unchiul meu mi-a spus că sunt echipaje de poliție peste tot, sunt verificate mașinile”, a spus ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Le-am propus rudelor mele să vină aici la mine, să am grijă de ele pe toată perioada asta critică, e vorba despre unchiul meu, soția lui, cele două fete care au la rândul lor soți și copii.

Mi-au zis că nu vor să plece de acum de acasă, dar propunerea rămâne deschisă și dacă sunt într-un pericol iminent eu îi aștept și sunt dispusă să-i ajut cu tot ce e nevoie”, a mai zis ea.

Sunt verișoarele mele, unchiul meu, fratele mamei, verișoarele cu care am copilărit, ne vizitam foarte des, e cumplit. De dimineață am stat la discuții să încerc să-i conving pe toți și să-i aducem aici, dar n-am putut să-i conving. Nu vor să-și părăsească casele, unchiul meu are o gospodărie acolo, e tot o debandadă.

Lucrurile au luat o întorsătură extrem de gravă și complicată. Sunt foarte îngrijorată și de verișoarea mea, asistentă medicală, care a mers la muncă în mod obișnuit.

Nu am putut să-i conving, până la urmă e decizia lor, ar fi trebuit cred să ia această decizie mai devreme înainte de a pleca. Haosul va fi din ce în ce mai mare, totul e imprevizibil.

Unchiul meu e lângă o pădure, lui i se pare că nu i se va întâmpla nimic, verișoarele mele sunt stabilitate în oraș. Ele se roagă, își păstreză calmul și speră că se va termina repede, dar eu sinceră să fiu nu cred. Deocamdată sunt stăpâne pe situație”, a spus Cristina Șișcanu la Antena Stars.

Citeşte şi:

LIVETEXT | Rusia a atacat Ucraina. Zeci de bombardamente în țară, Zelenski anunță că dă arme populației. Bilanțul deceselor

EXCLUSIV. Corespondentul Libertatea, din Mariupol: „Prima explozie a fost la 5.20 noaptea, sirenele sună joi dimineața, oamenii merg la adăpost, pe străzile pustii nu sunt soldați”

Coloane de mașini și autobuze pline au părăsit Kievul. Evacuare generală în Luhansk

GSP.RO Mircea Lucescu, prima reacție după atacul Rusiei. Decizia antrenorului român aflat la Kiev a uimit pe toată lumea. „Cum să fac așa ceva?”

Playtech.ro BOMBĂ! Pe cine a sunat Vladimir Putin chiar înainte de invadarea Ucrainei! E HALUCINANT ce a făcut

Observatornews.ro "Ţară de rahat". Strigătul disperat al unei ucrainence lângă cadavrul unui bărbat ucis de ruși în bombardamente

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2022. Gemenii sunt invitați să tragă concluzii pe baza unor experiențe intense, trăite în ultimele zile

Știrileprotv.ro Ce este și ce presupune legea marțială instaurată de Volodimir Zelenski pe tot teritoriul Ucrainei

Telekomsport ULTIMA ORĂ! Ruşii s-au apropiat la doar 45 de kilometri de România. Anunţul făcut la Kiev