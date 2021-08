Cronologia procesului din SUA în care Florin Cîțu a primit două zile de închisoare și amendă. Inițial nu și-a recunoscut fapta

Pe 26 martie 2001, judecătorul Thomas R. Hronek, de la un tribunal districtual din Iowa, Statele Unite, l-a condamnat pe Florin Cîțu la două zile de închisoare și o amendă de 1.000 de dolari, pentru conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice, potrivit datelor dosarului, menționate pe site-ul guvernamental Iowa Courts Online Search.



Procesul a durat mai puțin de patru luni, deși actualul premier, care avea 28 de ani la acea dată, a pledat mai întâi nevinovat pentru ca apoi să se răzgândească și să recunoască faptele.



Florin Cîțu a recunoscut fapta, dar nu din prima | Sursa: Iowa Courts Online Search

Pe lângă amenda de 1.000 de dolari, Florin Cîțu a fost obligat să plătească suprataxe și costuri în valoare de 355 de dolari.



Cîțu a avut de plătit în plus și serviciile unui avocat, dar firește, suma nu apare pe portalul instanțelor. El a fost reprezentat de un avocat pe nume Gerald Anthony Lyman Moothart.



Procesul pas cu pas



3 decembrie 2000 – Florin Cîțu este prins la volan după ce a consumat băuturi alcoolice în statul Iowa din Statele Unite

4 decembrie 2000 – are loc prima evaluare a dosarului la tribunal

8 ianuarie 2001 – Florin Cîțu informează în scris instanța că pledează nevinovat

9 ianuarie 2001 – procesul este preluat de judecătorul Thomas R. Hronek

26 februarie 2001 – Florin Cîțu se răzgândește și informează în scris instanța că pledează vinovat

26 martie 2001 – Judecătorul Thomas R. Hronek pronunță sentința: două zile de închisoare și 1.000 de dolari amendă. La amendă au fost adăugate și alte costuri, astfel că Florin Cîțu a fost pus să plătească 1.355 de dolari.

Florin Cîțu: „Am făcut o greșeală acum 20 de ani”



Întrebat de presă, premierul a vorbit, miercuri, la Palatul Victoria despre incidentul din SUA.



Florin Cîțu a recunoscut că a condus sub influența alcoolului în anul 2000, când se afla la studii în Statele Unite.



„Da, acum 20 de ani, a fost vorba de conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani”, a declarat premierul Florin Cîțu.



Eu am condus. A fost o greșeală. Am plătit foarte scump, asta este. A trebuit să îmi vând și mașina atunci și să merg un an pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani. Nu este un eveniment cu care să te mândrești, dar asta a fost. Florin Cîțu:





