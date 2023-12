La ora 16.00, autoritățile au fost informate printr-un apel la 112 că unul din pereții internatului s-a prăbușit. Un minut mai târziu, două autospeciale de pompieri cu module de salvare, o ambulanță SMURD și o mașină de comandă de primă intervenție cu 2 ofițeri, 11 subofițeri și un militar au plecat spre locul indicat.

Aceștia au ajuns acolo în jurul orei 16:04 și au observat imediat amploarea dezastrului, astfel că resursele necesare intervenției au rapid sporite, scrie sursa citată. A fost solicitat imediat sprijinul serviciilor de voluntariat.

Tot atunci, s-a dispus întreruperea alimentării cu gaz, apă și electricitate a clădirii, precum și sprijinirea unor pereți care abia stăteau în picioare întrucât era riscul să se prăbușească peste salvatori. Apoi, salvatorii au început să curețe resturile și au contactat conducerea școlii pentru a afla câte persoane ar putea fi înăuntru.

Prima victimă prinsă sub dărâmături a fost identificată la 16.20 după ce salvatorii au cerut liniște completă în zonă pentru a auzi posibile strigăte de ajutor. Prima fată salvată era conștientă. A fost scoasă și predată unei ambulanțe SMURD.

După această oră, au sosit echipajele suplimentare, inclusiv Serviciul Voluntar de Urgență, poliția locală, poliția națională și echipaje de jandarmerie, care au asigurat securitatea în zonă. O echipă de salvamontisti a sosit și ea cu un câine de căutare.

„Din ce ne-a spus prima victimă, care era în stare de șoc, s-a stabilit că în zonă mai erau și alte persoane, așa că am continuat căutările”, a declarat căpitanul Ioniță

În jurul orei 16:50, a doua victimă a fost scoasă, în stare semiconștientă. Ea a fost predată echipelor de prim ajutor pentru a fi transportată la spital.

La ora 17:30 a fost posibilă identificarea și extragerea unei a treia victime, care era inconștientă în stop cardiac și respiratoriu. Ea a fost resuscitată și, ulterior, transportată la spital.

„Existența celei de-a patra victimă a fost confirmată doar pe baza discuțiilor cu personalul internatului. Știam doar că a patra victimă se afla la parter în momentul prăbușirii, spre deosebire de ceilalți trei studenți care se aflau la etaj, așa că era mai greu să ajungem la a patra victimă, dar pe baza informațiilor pe care le aveam, am fost capabil să identifice oarecum zona. Am terminat de curățat resturile și am ajuns la el în jurul orei 19, dar, din păcate, era în stop cardiac și respirator. L-am predat echipei medicale, care, din păcate au constatat decesul. Nu a putut fi făcut nimic pentru el”, a precizat căpitanul Ioniță.

Potrivit relatărilor pompierilor, tavanul a căzut peste victimă care nu a avut nicio șansă să scape. Un zid lung de aproximativ 35 de metri a fost destabilizat, s-a prăbușit, și a luat cu el tot ce se afla între parter și etaj, provocând prăbușirea unei suprafețe de aproximativ 200 de metri pătrați.

Din primele cercetări a rezultat că totul a plecat de la săpăturile făcute de reprezentanții unei societăți comerciale în jurul internatului.

Muncitorii nu știau că erau copii în internatul din Odorheiu Secuiesc care s-a prăbușit ieri peste patru elevi, iar ei au cerut ca nimeni să nu intre înăuntru în timpul lucrărilor, a spus patronul firmei care efectua lucrările, Laszlo Sandor, pentru Antena3.

În urma incidentului, s-a deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă.

