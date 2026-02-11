„Noi avem o analiză legată de acest aspect. Din cifrele noastre reiese că, anul trecut, undeva la sfârșitul verii, puțin peste o pătrime din unitățile administrativ-teritoriale își susțin din venituri proprii cheltuielile salariale. Restul, nu”, a explicat Cseke Attila.

Care era situația în 2021

În 2021, doar 39 de primării din totalul de 3.228 reușeau să-și susțină toate cheltuielile de funcționare, însă acele date vizau nu doar salariile, ci și costurile pentru utilități, consumabile și reparații curente.

Ministrul Dezvoltării a anunțat că Guvernul pregătește un proiect legislativ pentru a remedia situația.

Acesta va face parte dintr-un pachet de măsuri axate pe reducerea cheltuielilor administrației publice, pentru care Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan intenționează să-și asume răspunderea.

„În proiectul legislativ, acest aspect este reglementat, în sensul în care pentru cele care nu au din venituri proprii să susțină cheltuielile de personal se prevede instituirea unei grile de salarizare prin hotărâre de Guvern în 60 de zile de la intrarea în vigoare a proiectului legislativ”, a declarat ministrul.

Sindicaliștii, nemulțumiți de o nouă grilă de salarizare

Cu toate acestea, propunerea legată de o nouă grilă de salarizare a stârnit nemulțumiri. Liderul filialei Buzău a Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor (SCOR), Adrian Marin, a criticat planul în timpul unei greve a funcționarilor publici, conform Agerpres.

„Mai este «grila pentru săraci», cum am denumit-o noi, pentru primăriile care nu-și permit să-și achite din impozite și taxe exclusiv salariile, să se instituie o grilă națională cu valori mai mici decât cele aflate în plată”, a declarat Marin.

Premierul Ilie Bolojan a adus în discuție această problemă în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor, subliniind că 80% din bugetul primăriilor provine din transferuri de la bugetul de stat.

Ilie Bolojan: 80% din bugetul primăriilor e din transferuri de la bugetul de stat

„În România, majoritatea sumelor pe care le folosește administrația locală provin din transferuri de la bugetul de stat. E vorba de aproximativ 80% față de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, care înseamnă aproximativ 50%”, a spus acesta.

Declarația a generat reacții de nemulțumire în rândul primarilor prezenți la eveniment. Aceștia au contestat afirmațiile premierului, vociferând în timpul discursului.

Reamintim că, în iulie 2021, Cseke Attila menționa că doar 39 dintre cele 3.228 de primării din România își puteau susține toate cheltuielile de funcționare exclusiv din taxele și impozitele locale.

Ministrul preciza la acea vreme că aceste cheltuieli includ salariile, dar și alte costuri precum utilitățile și serviciile. Diferența dintre cifrele din 2021 și cele prezentate marți este explicată prin faptul că noile date se referă strict la acoperirea salariilor și nu includ alte cheltuieli de funcționare.

