„Ți se rupe inima gândindu-te la ce se întâmplă cu oamenii de acolo, sub tirul rachetelor, sub amenințarea elicopterelor, avioanelor și a trupelor rusești care sunt la porțile lor, practic, la ușile oamenilor. Dar mie mi s-a părut lucrul cel mai teribil, din ce am văzut, mutra, faciesul lui Vladimir Putin”, a spus CTP.

Și a continuat: „Acest, nu spun om, pentru că nu este om. Vladimir Putin nu este om. Vladimir Putin este o mașinărie programată să ucidă, de către KGB, de unde provine”. Cristian Tudor Popescu s-a referit la Serviciul secret rus de securitate, numit KGB până în 1995, redenumit atunci în FSB.

Potrivit lui CTP, „Vladimir Putin se află acum, din punctul de vedere al existenței sale, se află la sfârșitul virilității, și traversat de pulsiunea morții”.

Vladimir Putin este un terorist care s-a năpustit acum asupra Europei cu o mitralieră grea în brațe, trăgând în tot ce mișcă. Nu numai ținte militare, nu numai soldați, dar și civili, copii, femei și care pe deasupra poartă pe sub haine o vestă burdușită cu explozibili. Și acești explozibili sunt nucleari. CTP, despre Vladimir Putin:

Jurnalistul consideră că Rusia „nu se va mai retrage din Ucraina niciodată”.

„Înainte de a ataca Ucraina, Vladimir Putin a ocupat Rusia. Înainte de a teroriza Europa, Vladimir Putin terorizează Rusia. Acolo, și-a pus la punct un mecanism de reprimare, de strivire a oricărei opoziții, a oricăror mișcări civile. De îndată ce încearcă cineva să ridice capul, este arestat, băgat în pușcărie, ucis, otrăvit cu diverse substanțe, după caz”, a spus el.

„Evident că Rusia nu se va mai retrage din Ucraina niciodată, că această stare de război mai mult decât rece, război la limită efectiv, cu NATO, nu mai poate să înceteze din acest moment. Este posibil, având în vedere starea psihică a liderului de la Kremlin, este posibilă și atacarea unor țări, teritorii NATO”, a mai afirmat CTP.

.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, declanșat de Rusia

Citeşte şi:

Vicepremierul Hunor spune că reducerea accizei la carburanți anunțată de Câciu se amână până se face „o analiză exactă”

Scrisoarea mamei Raisei către polițistul care i-a accidentat mortal fata pe trecerea de pietoni: „Fii de acord cu testul poligraf”

George Simion vrea să ştie dacă Florian Coldea mai este ofiţer activ al SRI. „Răspunsul, în această săptămână”

GSP.RO Care spune Garry Kasparov că ar fi marea slăbiciune a lui Putin: „Lumea liberă poate folosi asta, dacă dorește”

Playtech.ro BOMBĂ! Pe cine a sunat Vladimir Putin chiar înainte de invadarea Ucrainei! E HALUCINANT ce a făcut

Observatornews.ro Lecţia de umanitate: un soldat ucrainean îi oferă îngrijiri medicale unui militar rus. Reacţia rusului: "Nimeni nu e fericit că e aici"

HOROSCOP Horoscop 25 februarie 2022. Racii ar fi bine să nu se grăbească cu chestiunile pe care le consideră importante, pot avea regrete

Știrileprotv.ro Presa ucraineană, despre planul final al lui Putin pentru Ucraina

Telekomsport FOTO! Fiica unui oligarh rus a izbucnit pe net după războiul din Ucraina. Ce a putut să scrie despre Vladimir Putin

PUBLICITATE MODIVO - Cheia iubirii de sine