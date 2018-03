Cu ce apletaiv o jignea Camilla Parker Bowles pe Prinţesa Diana

Detalii extraordinare despre relația dintre Camilla Parker Bowles și Prinţesa Diana au fost făcute publice de către autorul Tom Bower.

O nouă carte despre viața Prințului Charles, neautorizată, numită ”REBEL Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles” și semnată Tom Bower, dezvăluie că războiul dintre Prinţesa Diana și Camilla, amanta Prințului Charles a fost cât se poate de real.

Potrivit detaliilor regăsite în carte, Charles și Camilla au complotat să o facă pe Prințesa Diana să pară o „isterică nebună”. Astfel cuplul și-ar fi asigurat susținerea din partea publicului.

Camilla spunea că Diana nu avea niciun drept să se plângă de aventura ei cu Charles. Ea ar fi fost auzită că ar fi spus că ea are un singur iubit, pe când Prințesa avea mai mulți.

Actuala soție a prințului Charles ar fi numit-o pe Prințesa Diana o “vacă nebună”, spune în cartea sa Tom Bower.

De asemenea, un detaliu neștiut până acum este că Regina Elisabeta a II-a a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca fiul său cel mare, moștenitorul tronului britanic, să nu se căsătorească cu Camilla Parker-Bowles, pe care o considera ”nedemnă” pentru rolul ce o aștepta.

Prințesa Diana și-a descris la un moment dat, într-un interviu, disperarea privind mariajul cu prințul Charles, povestind despre confruntarea pe care a avut-o cu femeia care avea o aventură cu soțul ei.

Reacția lui Mark Zuckerberg în cazul Cambridge Analytica: Am făcut greșeli