Cum a încercat Ambasada Argentinei să aducă în România doi bebeluși de la o clinică pentru mame-surogat din Kiev. Medic ucrainean: „Sunt copiii unor cetățeni străini”

Libertatea a relatat săptămâna trecută despre cazul a doi nou-născuți din Kiev pentru care Ambasada Argentinei din România făcea eforturi să-i transfere la Iași.

Reprezentanții ambasadei au discutat la două spitale din Iași, la sediul Direcției pentru Situații de Urgență din București și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Iași, iar statul român s-a arătat dispus să ofere fondurile, personalul și infrastructura pentru transferul pe teritoriul național și apoi tratarea într-o unitate specializată.

Li s-a transmis celor de la ambasadă să informeze medicii din Ucraina pentru a demara procedura internațională de transfer al pacienților, prin Ministerul Sănătății din Ucraina, conform procedurilor internaționale.

La o săptămână de la primul apel, care a venit pe 10 octombrie, nu s-a mai făcut niciun pas oficial pentru aducerea bebelușilor la Iași.

Libertatea a aflat că cei doi copii sunt internați într-o clinică privată care oferă servicii de „mamă-surogat” pentru cupluri din întreaga lume – BioTexCom.

Am vorbit și cu medicul ucrainean care îi are sub observație pe cei doi bebeluși, care a declarat că starea lor este complicată, dar că pot fi tratați la Kiev.

Recomandări Cum am reușit să prind curaj pentru a înfrunta un Armagedon nuclear

Medicul copiilor: „Putem să-i ajutăm aici, dar sunt copiii unor cetățeni străini”

De ce se dorește transferul în România? „Sunt copiii unor cetățeni străini. Și, din ce am înțeles eu, ei vor să se întoarcă acasă”, a explicat medicul din Kiev.

Iată dialogul reporterului Libertatea cu medicul de la clinica BioTexCom:

Libertatea: Care este starea celor doi copii?

Medic: Avem acești copii care au fost născuți prematur și care au o infecție generalizată puternică.

Reporter: Nu aveți cum să le acordați ajutorul medical necesar acolo, la Kiev, de asta s-a cerut transferul în România?

Medic: Ba putem să-i ajutăm aici și deja facem ce trebuie. Dar sunt copiii unor cetățeni străini și, din ce am înțeles eu, ei vor să se întoarcă acasă.

Reporter: Adică sunt copiii unor cetățeni străini?

Medic: Da. Nu știu alte informații. Eu sunt medic în secția specializată și m-am ocupat de tratamentul lor, atât.

Clinica funcționează și pe timp de război

Clinica BioTexCom are site-uri în zeci de limbi, unde propune cuplurilor care nu pot avea copii să devină părinți prin intermediul mamelor surogat.

Clinica BioTexCom

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Ai Weiwei, unul dintre cei mai cunoscuți disidenți chinezi: „În condițiile capitalismului actual, natura este în declin la nivel global”

Activitatea a continuat chiar și pe perioada războiului.

„La BioTexCom, în ultimele 6 luni, 434 de familii din toată lumea au devenit părinți fericiți. Cuplurile infertile din Europa, Asia, America trec cu succes programele de maternitate surogat în centrul Kievului, chiar și în timp de război. Clinica este deschisă nonstop și, mai mult, chiar deschide noi reprezentanțe. Toate programele și procedurile se petrec fără schimbări. În fiecare zi la BioTexCom se lansează noi programe de donare de ovocite, maternitate surogat, se semnează contracte, în fiecare zi se nasc copii și după ei vin părinții din diferite părți ale lumii”, se precizează pe pagina de internet a clinicii.

Pe site sunt prezentate și poveștile mai multor familii din Argentina care au reușit să devină părinți cu ajutorul clinicii din Kiev.

Întrebările la care nu a răspuns ambasada

În acest context, eforturile făcute de Ambasada Argentinei la București par să fie dedicate găsirii unei rute prin care copiii născuți în Kiev să ajungă în siguranță la Iași, de unde să fie trimiși ulterior în țara părinților, cel mai probabil tot Argentina.

Invocarea unei urgențe medicale ridică însă unele suspiciuni legate de modul în care reprezentanța diplomatică s-a folosit de statutul său pentru a influența o eventuală decizie a autorităților din țara noastră.

Recomandări ACCIDENTUL MUȘAMALIZAT. De ce era colonelul Radu atât de speriat că nu va fi făcut general? „Cu un an înainte, Direcția Generală Anticorupție s-a opus, iar ministrul Vela l-a scos de pe listă”

Libertatea a încercat să obțină de la ambasadă răspunsuri la următoarele întrebări:

În ce calitate a încercat Ambasada Argentinei să intervină și să faciliteze acest transfer, în condițiile în care Uniunea Europeană are proceduri clare, cunoscute de personalul medical din România și din Ucraina? Dacă starea copiilor era atât de gravă încât să fie solicitat transferul de urgență la o unitatea medicală din România, de ce nu a fost activat acest mecanism la mai mult de o săptămână de la primele apeluri?

Toate eforturile Libertatea de a obține un răspuns din partea Ambasadei Argentinei s-au lovit însă de un refuz total.

Cronologia implicării ambasadei

Pe 10 aprilie, o angajată de la departamentul protocol al Ambasadei Argentinei la București a sunat reprezentanții Maternității Cuza Vodă din Iași, dar și ai Departamentului pentru Situații de Urgență, la București și la Iași, pentru a încerca să faciliteze transferul a doi nou-născuți din capitala Kievului către Iași.

S-a recomandat ca fiind de la Ambasada Argentinei în România și a explicat că situația medicală a celor doi copii era una complexă, interesându-se care este procedura pentru ca ei să fie transferați în România cât mai urgent.

Răspunsul României, atât la nivelul DSU, cât și al medicilor din Iași, a fost unul pozitiv: dacă viața micuților este în pericol și pot fi salvați în țara noastră, transferul se poate efectua fără nicio problemă.

Cu o singură condiție: să fie activat mecanismul „Early Warning and Response System” (EWRS), prin Ministerul Sănătății din Ucraina, așa cum au fost transferați sute de pacienți din zonele afectate de război în spitale din toată Europa, nu doar în România.

După ce s-a discutat la cele două spitale din Iași și de mai multe ori la DSU, nu a venit însă nicio confirmare oficială, prin Ministerul Sănătății din Ucraina, că ar fi necesar un transfer la Iași.

Legea tăcerii

Libertatea a încercat să afle care este interesul Ambasadei Argentinei în România în acest caz.

Am vorbit cu angajata ambasadei care a contactat structurile DSU pentru a ne explica situația. „Nu avem ce informații să vă oferim acum, vă vom contacta noi”, ne-a răspuns aceasta, apoi ne-a închis telefonul și nu a mai răspuns la apeluri.

Am sunat pe telefonul fix pentru urgențe consulare al Ambasadei Argentinei în România, unde am vorbit, în două zile, cu trei angajați. Toți ne-au dat de înțeles că știau despre cazul celor doi nou-născuți din Ucraina, dar nu au dorit să răspundă la întrebări și nici să ne comunice o adresă de e-mail unde să trimitem o solicitare oficială de informații.

Pe site-ul ambasadei am identificat o adresă de e-mail unde am trimis aceleași întrebări pe care am încercat să le clarificăm cu personalul care ne-a răspuns la telefon. Până la momentul publicării articolului, nu am primit niciun răspuns.

Pe parcursul documentării acestui subiect am primit informația că angajata Ambasadei Argentinei în România le-ar fi transmis reprezentanților DSU că au primit, la rândul lor, o cerere de ajutor din partea Ambasadei Argentinei din Ucraina.

Am încercat să vorbim și cu reprezentanții ambasadei din Kiev, dar toate liniile de contact păreau abandonate: la telefoane nu a răspuns niciun angajat și nici la e-mailul prin care am cerut clarificări.

DSU, gata să ajute: „Nu ne interesează pe noi că este sau nu mamă surogat”

În România, procedura de a avea un copil prin intermediul unei mame surogat nu este reglementată de legislație.

Libertatea a solicitat un punct de vedere din partea DSU, pentru a înțelege dacă această situație ar schimba tipul de ajutor pe care l-ar putea primi copiii în România și dacă au mai fost cazuri de transfer pentru copii proveniți din mame-surogat din zona de conflict.

Aceștia au precizat că situația în sine a copilului nu are nicio importanță, câtă vreme se urmează procedurile legale, iar până în prezent nu se cunoaște dacă vreunul dintre copiii transferați au provenit sau nu din mame purtătoare, ci doar că s-a declanșat procedura prin EWRS, fiind vorba de cazuri grave sau de riscuri din cauza războiului.

„Nu avem niciun fel de problemă: toți refugiații din Ucraina au aceleași drepturi precum cetățenii români, nu ne interesează pe noi că este sau nu mamă surogat. Este vorba de copii cu patologia și situația medicală care spune că dacă este nevoie să îi preluăm, îi preluăm. Doar că respectăm această procedură și totul trebuie să se deruleze prin Ministerul Sănătății din Ucraina”, au precizat reprezentanții DSU pentru Libertatea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO S-a aflat după 20 de ani. Unde pleca Gică Hagi, noaptea, după ce juca la Galatasaray: „Venea mereu cu avionul privat. M-a uimit!”

Playtech.ro Bomba ANULUI! Dana Budeanu, NUNTA SECRETĂ pe Coasta de Azur. ROCHIA de mireasă aleasă pentru eveniment

Viva.ro S-a aflat de ce a plecat Mihai Bendeac de la iUmor! Delia l-a dat de gol: 'Nu a mai vrut să vină pentru că...'

Observatornews.ro A plătit 275.000 euro pe un apartament cu 3 camere într-o zonă de lux a Capitalei. Câțiva ani mai târziu a început coșmarul pentru ea

Știrileprotv.ro Descoperire uluitoare în Turnu Severin. Ce au găsit arheologii care căutau vestigii lângă podul lui Traian

FANATIK.RO Katarina, fiica vitregă a lui Andrei Gheorghe, după ce a rămas orfană de ambii părinți și depresie: „N-ai cum să treci peste”

Orangesport.ro Fiica îşi învinovăţeşte tatăl celebru în România pentru ocupaţia controversată pe care o are: "Fac orice pentru bani. El m-a determinat să fac"

HOROSCOP Horoscop 18 octombrie 2022. Racii vor multe și acum, nu mâine sau poimâine. Vor garanții, siguranța zilei de mâine, avantaje cât mai mari

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm