Anul trecut, poliția din Suwon a redeschis ancheta în cazul crimelor în serie, după ce noi probe ADN l-au legat pe Lee de o parte dintre fapte.

Alt individ, închis 20 de ani pentru una dintre crimele sale

Iar ”Yoon”, care își susținuse permanent nevinovăția, este rejudecat. Avocații săi încearcă să-i anuleze condamnarea.

Yoon, al cărui nume complet nu a fost dat publicității din cauza unei legi sud-coreene care protejează intimitatea suspecților și a infractorilor, a fost eliberat în 2008, după ce a petrecut 20 de ani în închisoare pentru viol urmat de crimă, faptă petrecută în 1988. Victima era o fată de 13 ani.

În iulie, la 31 de ani după condamnare, șeful Agenției Proviziale de Poliție Gyeonggi Nambu, Bae Yong-ju, a recunoscut că, în timpul anchetei inițiale din 1989, poliția l-a forțat pe Yoon să facă o mărturisire de recunoaștere falsă.

Luni, în timpul rejudecării lui Yoon, proces în desfășurare, Lee a spus că, la momentul crimelor, când a fost interogat de polițiști, avea la el ceasul uneia dintre victime. Însă polițiștii l-au luat la întrebări doar pentru că nu avea actul de identitate. A fost eliberat în scurt timp.

”Nu înțeleg de ce nu eram suspect. N-am încercat prea tare să ascund lucrurile”

Încă nu înțeleg de ce nu eram suspect. Crimele s-au întâmplat în preajma mea și nu am încercat din prea tare să ascund lucrurile, așa că am crezut că voi fi prins cu ușurință. Erau sute de polițiști implicați. M-am lovit de detectivi tot timpul, dar m-au întrebat mereu despre alți oamenii. Lee Chun-jae, criminal în serie:

Bărbatul a mai spus că nu a avut niciun motiv să o omoare pe fata de 13 ani și nu a arătat nicio emoție atunci când a descris cum s-au desfășurat faptele: ”A fost un act impulsiv”.

”Am auzit de la cineva că o persoană cu dizabilități a fost arestată, dar nu știam pentru care din fapte a fost arestat, pentru că eu am comis multe”, a mai declarat criminalul.

Scuzele care nu alină durerea: ”Îmi voi trăi viața cu pocăință”

Lee și-a cerut scuze față de membrii familiilor victimelor sale și față de Yoon.

”Mulți oameni au fost anchetați și au suferit pe nedrept. Aș vrea să-mi cer scuze față de ei. Am venit, am depus mărturie și am descris crimele în speranța că familiile vor găsi o anumită consolare atunci când vor afla adevărul. Îmi voi trăi viața cu pocăință”, a mai spus bărbatul.

Lee se află în închisoare din 1994, fiind condamnat pe viață pentru că și-a violat și ucis cumnata, potrivit instanței din Daejeon și Ministerului Justiției din Coreea de Sud.

Foto: Korea Times

