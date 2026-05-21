Bivolul „Donald Trump” atrage influenceri și sute de oameni la fermă

Un bivol albinos cu coamă blondă, botezat „Donald Trump”, a devenit o senzație pe rețelele sociale din Bangladesh, atrăgând zilnic zeci de curioși la ferma sa din Narayanganj, de la periferia capitalei Dhaka, relatează AFP. Animalul, care cântărește 700 de kilograme, a fost numit astfel de fratele mai mic al proprietarului său, inspirat de părul blond al președintelui american.

De o lună, fermierul Zia Uddin Mridha, în vârstă de 38 de ani, primește influenceri, copii și localnici dornici să vadă „vedeta națională” înainte de sacrificiul programat pe 28 mai, cu ocazia sărbătorii Eid al-Adha. Pentru a-și păstra coama blondă în cea mai bună formă, bivolul beneficiază de un tratament special: „Singurul lux de care se bucură este să se scalde de patru ori pe zi”, spune Mridha.

Bivolii albinoși sunt extrem de rari, având blana albă sau rozalie din cauza lipsei de melanină. Totuși, fermierul subliniază că similitudinile dintre animal și președintele american se limitează la păr. „Este un bivol foarte blând. Mănâncă la fel ca și ceilalți, nu se bate pentru mâncare (…) și împarte același grajd”, explică îngrijitorul.

Bivolul „Donald Trump” a devenit vedetă înainte de sacrificiul ritualic

Bangladesh, o țară cu peste 170 de milioane de locuitori, majoritar musulmană, se pregătește pentru sărbătoarea sacrificiului, când peste 12 milioane de animale – capre, oi, vaci și bivoli – sunt tăiate într-un ritual cu semnificație religioasă. Este una dintre puținele ocazii când familiile mai sărace pot consuma carne.

În contextul pregătirilor, entuziasmul pentru animale a luat amploare. Fermierii investesc în îngrijirea și împodobirea acestora, iar unii primesc porecle inspirate de celebrități. De exemplu, în Bangladesh mai există un taur numit „Neymar” și un altul poreclit „Parlamentarul”.

The face matches the name quite well 😂 #Donald_Trump #buffalo #NEWS24 pic.twitter.com/TIjaPmJ1yo — Evan Officials (@Evan_Officials) May 10, 2026

Dar popularitatea lui „Donald Trump” are și un preț. Agitația din jurul său l-a stresat, determinându-l să slăbească, motiv pentru care Mridha a fost nevoit să limiteze numărul vizitatorilor. Cu toate acestea, copiii continuă să se adune în jurul gardului pentru a arunca o privire asupra animalului cu blana neobișnuită.

Faisal Ahmed, un localnic de 30 de ani, a venit cu prietenii și rudele pentru a vedea bivolul celebru. „Sincer, bivolul seamănă cu președintele Donald Trump”, spune el, după ce a reușit să-l fotografieze.

Cu doar câteva zile până la sacrificiu, Mridha își privește cu melancolie bivolul în vârstă de patru ani, care adulmecă liniștit o găleată cu furaje. „Sunt trist – am avut grijă de el timp de un an, iar el ne-a adus atâta notorietate”, mărturisește fermierul. „O să-mi lipsească Donald Trump, dar acesta este chiar spiritul sărbătorii Eid al-Adha: a face un sacrificiu”, adaugă el.