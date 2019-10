De Livia Lixandru,

Cei doi au gătit un preparat special, cu carne de vânat, cu care i-a impresionat pe chefi. Bruneta a povestit despre cea mai grea perioadă din viața ei, timpul petrecut în închisoare.

Mirela Banias a stat în închisoare patru ani şi două luni, a fost victima femeilor violente şi a primit inclusiv ameninţări cu moartea.

„Am fost căsătorită, zece ani, am încălcat legea din cauza soţului, am ajuns închisă. Eram funcţionar bancar. Soţul avea nevoie de bani. L-am rezovlat cu o sumă anume. Am luat peste 100 000 de euro. El nu a mai fost de găsit. Mi-am dat seama că am greşit şi m-am predat. Am stat închisă patru ani şi două luni.

Au fost cele mai grele momente. Până m-am obişnuit cu modul de viaţă de acolo. Femeile sunt rele, sunt geloase. Am ajuns să fiu şi bătută, să îmi fure hainele, mâncarea, să îmi facă tot felul de chestii. La început, pe carantină, aveam o colegă de cameră periculoasă. Îmi zicea: eu te omor! Îmi făcea cuţit din capac de conservă.

Nu dormeam noaptea. Îmi era frică. Am spălat haine la tot penitenciarul. Eram obişnuită din alt mediu. A trebuit să mă descurc. (…) Soţul a dispărut după ce am fost eliberată. A venit cu greu la divorţ, la notar. Mi-a zis sec: că este cu tipa nouă cu un an mai mult decât era cu mine. Avea şi copil”, a povestit Mirela Banias la Antena 1, potrivit Spynews.

La începutul lunii iulie, Mirela Baniaș s-a căsătorit cu Florin Tecar, bărbatul care i-a redat din nou încrederea în ea, după ce a fost părăsită de Ionuț Gojman, încă de când se aflau în Thailanda, la Insula Iubirii.