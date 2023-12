Mașina electrică a fost dezvoltată în cadrul unui contract semnat între producătorul auto și Ministerul Industriei și Comerțului de la Moscova.

Înainte de invadarea Ucrainei, care a dus la retragerea a numeroși producători auto occidentali din Rusia, uzina Avtotor din Kaliningrad, cea care urmează să producă mașina electrică Amber, asambla autoturisme ale BMW, KIA și Hyundai.

Polytech a subliniat că toate componentele viitorului autoturism sunt produse în Rusia, de la motor la bateriile electrice. Instituția a transmis că mașina va fi „compactă” și „confortabilă” și că inginerii plănuiesc ca primele 5 modele să fie certificate pentru producție anul viitor.

Însă fotografiile publicate de Avtotor au declanșat un val de ironii pe rețelele de socializare, caroseria mașinii fiind pe larg ridiculizată.

„Toți proiectanții adevărați au plecat din Rusia. Avtotor Amber va intra în istorie drept una dintre cele mai urâte mașini din toate timpurile”, a notat un utilizator al platformei „X”, fostă Twitter.

Every real designer has left Russia. Avtotor Amber will go into history as one of the ugliest cars at all time. pic.twitter.com/rnJ72HQWVe — John @jeblad.på.blåsky @jeblad@fosstodon.org Blad (@jeblad) December 18, 2023

Recomandări Drama de la Odorheiu Secuiesc și cumpărarea posturilor de televiziune de către partide

„Avtotor din Rusia și-a prezentat prima mașină electrică Amber. Este oficial cea mai urâtă mașină făcută vreodată… ”, a scris alt internaut.

#Russian „Avtotor” presented its first electric car „Amber”.



This is officially the ugliest car ever… 1998 Fiat Multipla you can relax now. pic.twitter.com/1R1XSdOWz3 — Mila.Alien 🇺🇦 (@mila__alien) December 18, 2023

Unii internauți au folosit imagini cu foștii prezentatori ai celebrei emisiuni auto Top Gear pentru a ridiculiza aspectul mașinii.

The Russian Avtotor presented its first electric car, Amber.



They promise to launch mass production by 2025, the creators assure that all components of this product are made in Russia. pic.twitter.com/KVF0ODpBYp — Denys Davydov 🇺🇦 (Pilot Blog) (@DenysDavydovUA) December 18, 2023

Alți au remarcat că sloganul oficial al Avtotor pentru mașină ar trebuit să fie „nu vă speriați de cum arată”.

Russian automaker Avtotora unveils the prototype of its awesome new electric car with a marketing slogan that’s EQUALLY as awesome.



„Dont be scared by its appearance” is really the slogan, really. pic.twitter.com/s6DsQDKgvI — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 18, 2023

Mașina a mai fost ironizată că arată ca un „catâr”. Pe de altă parte, Avtotor a declarat că este vorba de un prototip preliminar și că versiunea finală poate arăta diferit.

Recomandări Clădirea unui internat s-a prăbușit în Odorheiu Secuiesc: un elev a murit și alți trei sunt răniți. „Incidentul s-a întâmplat după terminarea orelor, când elevii au intrat în camerele lor”

Pentru a face autoturismul mai accesibil cumpărătorilor, producătorul a anunțat că bateria mașinii va putea fi și închiriată, nu doar cumpărată.

Avtotor intenționează să înceapă producția în masă a autoturismului începând cu 2025.

Foto: rbc.ru

Urmărește-ne pe Google News