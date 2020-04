De Mihai Niculescu,

Mihai Mărginean a încercat să explice cum percepe realitatea un bolnav infectat coronavirus, de pe patul de spital, care cu greu reușește să respire.

„Din punctul meu de vedere oamenii ăștia sunt eroi (pacienții – n.r.)… hai să ne imaginăm cum se vede terapia intensivă prin ochii unui pacient, un om care stă în pat cu o mască de oxigen și peste masca de oxigen cu mască chirurgicală. Simte că nu are aer, ba îi e cald, ba îi e frig, nu are aer nici măcar ca să mănânce, nu poate să-și dea jos masca de oxigen. În jurul lui se plimbă niște oameni în combinezoane albe, cu niște ochi aburiți prin viziere și nu are cum să fie decât o imagine absolut înspăimântătoare. Toți acești oameni sunt din punctul meu de vedere eroi, rezistă și ei cum pot” a explicat medicul.

Eu am datoria să-i ajut, de asta am fost chemat aici, de asta mi-am ales meseria asta, nu cred că trebuie să cădem în greșeala identificării unui singur erou, niciodată n-a funcționat. Acum în ultimul ceas, trebuie să înțelegem că toți suntem eroi, că trebuie să muncim împreună. Medicul Mihai Mărginean:

A devenit „frate” cu colegul de tură

Medicul militar a povestit cu a ajuns să se simtă apropiat ca de un frate de medicul pe care l-a găsit aici, nu-l cunoște și alături de care a împărțit o tură lungă, la spital.

Medicul militar Mihai Mărginean

„În spatele mesajului meu mai este ceva, poate te întrebi ce m-a motivat să îl scriu. Am venit într-o sâmbătă și poate luni noaptea sau marți am intrat în pram tură. Cu mine pe tură a fost repartizat un coleg din Suceava și pot să spun că după tura aceea făcută împreună mă simt foarte apropiat de el, simt că e ca și cum ne cunoaștem dintotdeauna, ca și cum vibrăm împreună. M-am gândit de ce se întâmplă asta: este suferința, am trecut prin aceeași suferință, amândoi. În episodul relatat în postarea mea, el era lângă mine, a fost camaradul meu, și atunci am vrut ca toți oamenii să-mi fie parteneri, să facă parte din aceeași suferință, pentru că la final vom fi împreună” a mai povestit Mihai Mărginean.

Recomandări Doi jurnaliști polemizează în legătură cu românii din diaspora. „Nu sunt «sclavi» și nici «mână de lucru ieftină»”

„Militarii nu au călcat pe secție”

Medicul a explicat și ce înseamnă conducere militarizată la Spitalul din Suceava, după ce au apărut în spațiul public mărturii ale unor colegi care se declarau deranjați și amenințați de regulile stricte impuse acolo.

Recomandări INTERVIU | Ambasadorul Emil Hurezeanu: Germania are cel mai mare număr de vindecări din lume dintre pacienții cu coronavirus

„Să nu-și închipuie cineva că în curtea spitalului sunt 10.000 de militari cu arme automate, că mărșăluiesc mereu militari cântând `Treceți batalioane române` sau că în timp ce își faci activitatea pe secție cineva te supraveghează cu luneta, nici vorbă, militarii nu au călcat pe secție.

„De fapt, toți militarii sunt o mână de oameni. Oamenii ăștia puteau să refuze, i-am văzut acum pentru prima dată la un briefing, mi s-a părut că pun problema foarte corect, mi s-au părut niște oameni foarte implicați și care suferă alături de toți cei de aici, dar în primele momente, zile, dezordinea a fost atât de mare încât și ei au fost copleșiți” a explicat Mihai Mărginean.

Și militarii sunt oameni, așa că și ei sunt depășiți de situație în aceste momente dramatice, a mai explicat medicul militar.

„Să nu credeți că au avut totul la dispoziție, au încercat să improvizeze acolo unde planurile nu au funcționat și au învățat pe parcurs, în câteva zile. Ei sunt aici de foarte puțin timp și oamenii s-au speriat a crezut că armata le va modifica într-un fel modul de lucru. Această mână de oameni, da, sunt militari, dar sunt și ei medici și au venit aici să vă ajute și o fac cum pot. Nu mi-e greu să vă spun că sunt momente în care și ei sunt depășiți de situație așa cum am fost și eu și este normal”

Citeşte şi:

„Nu știm cu ce ne batem, e ca și cum cineva ți-ar injecta ciment în plămâni”. Mărturia cutremurătoare a unui asistent medical român care îngrijește pacienți cu COVID-19 la Milano

”Ca o bombă biologică”. Trei evenimente sociale care au alimentat explozia virusului în Europa

Afacerea coronavirus: Firma Gloanțe Oarbe SRL, care fabrică “imitații de bijuterii”, vinde acum dezinfectanți

GSP.RO Americanii au calculat care va fi prima zi în care nu vor mai exista decese cauzate de COVID-19

HOROSCOP Horoscop 10 aprilie 2020. Berbecii pot tulbura atmosfera din familie