Scandal într-o comună din Teleorman: copiii primarului și viceprimarului, mutați la școală și întorși, după un an, de Inspectorat la grădiniță

Totul a început în toamna anului 2020, când directoarea școlii generale din comuna Purani, județul Teleorman, Gheorghița Durlan, a făcut o excepție pentru nepotul unei colege învățătoare. Părinții băiatului au considerat că acesta este suficient de dezvoltat pentru a trece de la grupa mare a grădiniței la clasa pregătitoare, cu toate că nu avea cei 6 ani împliniți până la 31 august 2020, cum cere legislația.



Potrivit reglementărilor în vigoare, copiii care împlineau această vârstă în perioada 1 septembrie – 31 decembrie puteau accede în clasa pregătitoare doar dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare, cu condiția să fie evaluați de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE).



În condițiile epidemiei de coronavirus însă, lucrurile s-au schimbat puțin. Pentru copiii de la grădiniță, evaluarea psihosomatică a fost înlocuită cu o recomandare din partea educatorului. Așa că nepotul învățătoarei a fost admis la clasa pregătitoare pe baza recomandării și a mers la școală din luna octombrie.



Numai că decizia școlii a dat naștere unui lanț de noi excepții, care s-au transformat într-un mare scandal.

Teama de „simultan”

În comună s-a răspândit informația că, începând cu anul școlar 2021-2022, din cauza penuriei de populație școlară, copiii din clasa pregătitoare vor învăța „la simultan”, adică cuplați cu cei din alte clase, mai mari. Așa învață în prezent clasa a V-a cu clasa a VII-a și clasa a VI-a cu clasa a VIII-a.

Primii care au luat măsuri au fost primarul Petrică Necula și vicele Silviu Căpraru, care, pe baza precedentului creat, au cerut și ei să-și înscrie copiii din grupa mare la clasa pregătitoare, după începerea anului școlar, pentru a nu prinde „simultanul”. Așa s-a mărit numărul elevilor de la clasa zero cu încă cu două fete.

Petrică Necula, primarul comunei Purani

În ianuarie 2021, un alt părinte, Mihaela Badea-Dorobanțu, a cerut „înscrierea” copilului în clasa pregătitoare a fiului său „din semestrul al II-lea”. Oficial, femeia a primit în februarie un răspuns din partea școlii, prin care este informată că cererea i se aprobă, dar copilul trebuie să fie evaluat de o „comisie de atestare a cunoștințelor” formată din directoarea Gheorghița Durlan, învățătoarea Cleopatra Burcea și educatoarea Marcela Dumitru.



Mama copilului nu l-a adus pe acesta la „testare”, dar nici nu și-a retras cererea. Ulterior, ea a făcut reclamații la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Teleorman și Ministerul Educației, dar și o plângere penală.

Femeia o acuză pe directoarea Gheorghița Durlan de „abuz în serviciu” și discriminarea copilului său, în raport cu cei ai primarului și viceprimarului, care fuseseră admiși fără testare.

Cum au fost întorși copiii de la școală la grădiniță



ISJ nu a judecat cazurile celor patru copii împreună, ci pe rând și cu întârziere, dispunând în perioada martie – iunie întoarcerea lor la grupa mare a grădiniței.



Inspectoratul spune că trecerea copiilor de la grădiniță la clasa pregătitoare „nu este în concordanță cu prevederile legale în vigoare”.



Mama reclamantă: „Este un abuz”



Personajele implicate în scandal au propriile versiuni asupra a ceea ce s-a întâmplat. În cazul Mihaelei Badea-Dorobanțu, mama care a făcut reclamațiile, vorbim despre un „abuz în serviciu”.

„Doamna director m-a sunat din biroul primarului și m-a înștiințat că nu poate primi băiatul la școală, pentru că asta ar însemna desființarea unei clase. Nemulțumită de acest răspuns, considerând că este legal, din moment ce primarul și vicele au făcut asta, am cerut ajutorul ISJ doar să îmi zică dacă este legal. Ulterior am aflat că nu este legal nimic și așa am început tot demersul”, spune ea.



Primarul: „Șicane de oameni care nu au ce face”

La rândul lor, primarul și viceprimarul susțin că au făcut demersurile „în calitate de părinți” și nu au uzat deloc de funcțiile politice pe care le dețin pentru a face presiuni asupra directoarei școlii.



„Fiecare părinte își dorește binele copilului. Eu am făcut o cerere la școală și ei au aprobat-o. Apoi, o doamnă a făcut și ea cerere pentru copilul ei. I-au aprobat-o și ei. Dar ea nu a mai vrut să ducă copilul la școală și apoi a făcut reclamații. Șicane de oameni care nu au ce face”, spune primarul Petrică Necula, subliniind că fetița ar putea fi afectată de decizia luată de inspectoratul școlar.

„Nu mai duc copilul la școală pentru două săptămâni, i-am spus că a luat vacanță. Îl voi înscrie din nou în clasa pregătitoare!”, afirmă acesta.



Viceprimarul Silviu Căpraru, confirmă și el că teama de „simultan” l-a determinat să aleagă soluția de a merge pe scurtătură. „M-am gândit că la anul cade la simultan. Grupa pregătitoare cu a-III-a. Se învață carte la așa ceva? Dar ISJ a zis prima dată că se poate, iar a doua oară că nu se mai poate”, a spus el.



ISJ: „Au fost transferați fără știrea noastră”



ISJ susține că înscrierea la clasa pregătitoare se se poate face numai conform calendarului aprobat de minister.



„În timpul anului școlar noi nu suntem de acord cu asta, pentru că încalcă legislația în vigoare. Au fost transferați fără știrea noastră, cu toate că nu există noțiunea de transfer. Un părinte ne-a sesizat, am verificat și am decis întoarcerea copiilor la grădiniță, însă părinții nu acceptă”, a spus Eliza Iliescu, inspectorul școlar general adjunct al ISJ Teleorman.



Aceasta susține că „totul a plecat de la o neînțelegere” din cauză că localitatea nu mai are mulți elevi. „Le-a fost teamă să nu intre și clasa zero în regimul de simultan. Nu înțeleg de ce a fost nevoie de atâta balamuc”, mai spune Eliza Iliescu.

Ea o arată cu degetul pe directoarea Gheorghița Durlan: „Au găsit terenul sensibil, iar directoarea le-a acceptat doleanțele. Doamna director este director de multă vreme, nu știu cum și-a permis să greșească așa”.



Directoarea școlii: Inspectoratele, „aparate de represiune”



Directoarea Gheorghița Durlan spune că se pregătește să iasă la pensie în septembrie și se plânge de modul în care a procedat ISJ. „Inspectoratul a măturat tot. Dar pe mine nu m-a pus PSD când am dat concurs, am luat în piept realitățile alea vijelioase”.

„Au venit în represalii” în controale neanunțate, iar acum vine în inspecție generală „cu rol de intimidare”, mai spune aceasta, concluzionând că inspectoratele școlare, „în anumite situații, sunt aparate de represiune”.



Toată povestea o vede într-o cheie politică. Primarul și viceprimarul „sunt doi băieți destoinici” de la PNL. Primarul i-a fost elev, „e un băiat respectuos”, care nu a purtat ranchiună că la alegerile trecute a fost „pe listele PSD în secția de votare”.



Cât privește reclamanta, directoarea spune că este supărată că nu ar fi primit un post la primărie, după ce l-a susținut pe primar la alegeri.



„Nu am depus vreodată vreo cerere de angajare. Stau acasă fix pentru creșterea copilului”, răspunde Mihaela Badea-Dorobanțu, mama reclamantă.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Citeşte şi:

Statul a dat, statul a luat. Fiscul cere înapoi aproape jumătate din ajutoarele date oamenilor în pandemie

România, sub amenințarea unui ciclon din Marea Neagră. Meteorologii anunță că pot fi tornade

Un bărbat din Neamț riscă să-și piardă rinichii, după ce a luat un an paracetamol ca să se protejeze de COVID

PARTENERI - GSP.RO „M-a bătut cu sete pe spate cu o coardă de cauciuc" | Scandal IMENS după decizia inexplicabilă din sportul românesc!

Playtech.ro Exclusiv: Câți bani au strâns Smiley și Gina la botezul fiicei lor. Mulți nu ar fi făcut asta în locul lor

Observatornews.ro Umilită de colegi la şcoală, o fată de 14 ani şi-a pus inel gastric ca să slăbească. A murit după 2 zile, într-o clinică din Grecia

HOROSCOP Horoscop 22 iunie 2021. Vărsătorii ar fi bine să înceapă un dialog sincer cu sine despre problemele lor

Știrileprotv.ro Veste proastă pentru șoferi. Riști o amendă de 5.800 de lei dacă nu faci asta

Telekomsport VIDEO | Moment ULUITOR în direct. Vedeta TV n-a realizat că nu poartă lenjerie intimă

PUBLICITATE (Publicitate) 10 motive pentru care Samsung Neo QLED este televizorul anului 2021