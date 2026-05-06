Iranul vrea să-și impună propriile condiții asupra traversării Strâmtorii Ormuz

Conform noului sistem, navele care doresc să traverseze Strâmtoarea Ormuz vor primi un e-mail de la o așa-numită Autoritate a Strâmtorii Golfului Persic în care sunt detaliate reglementările în vigoare şi vor obţine un permis de tranzit înainte de traversare.

Totuși, modalităţile de funcţionare ale mecanismului, reglementările privind tranzitul şi modul în care regimul din Iran ar trata presupusele încălcări rămân neclare, relatează The New York Times.

Postul iranian de televiziune Press TV susțin că acest mecanism este „deja operaţional în Ormuz”.

Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice a emis marți un avertisment către navele care încearcă să traverseze strâmtoarea și le-a transmis că singura rută sigură este un coridor desemnat de Iran, în caz contrar urmând să se confrunte cu „măsuri”.

Strâmtoarea Ormuz a fost practic închisă de Iran de la declanșarea operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”, pe 28 februarie, măsură ce a afectat aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze. De partea cealaltă, Statele Unite au impus o blocadă asupra porturilor iraniene.

Donald Trump a renunțat la operațiunea de escortare a navelor

Donald Trump a evocat marți „progrese semnificative” în negocierile de pace şi a suspendat operaţiunea Proiectul Libertate de escortare a navelor în Strâmtoarea Ormuz.

„Am convenit de comun acord că, deşi blocada va rămâne în vigoare, Proiectul Libertate va fi suspendat pentru o perioadă scurtă pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat şi semnat”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social la doar o zi după ce a amenințat Iranul că „va fi șters de pe fața pământului”.

Regimul de la Teheran a transmis imediat că tranzitul comercial prin Strâmtoarea Ormuz este din nou posibil, sub „noi proceduri”.

În urma suspendării misiunii Proiectul Libertate, contractele futures pe ţiţeiul Brent au scăzut cu 1,2%, la 108,60 dolari pe baril. Contractele futures pe ţiţeiul West Texas Intermediate din SUA au scăzut de asemenea cu 1,2%, la 101,06 dolari pe baril.

Marco Rubio insistă că faza ofensivă a conflictului cu Iran s-a „încheiat”

Secretarul american de stat Marco Rubio şi alţi oficiali de rang înalt din administrația Trump au declarat marţi că Iranului nu i se poate permite să controleze traficul prin strâmtoare. Cu toate acestea, Iranul impune noile sale condiții de navigație pe o cale maritimă care trebuie în mod normal să fie liberă.

Marco Rubio a afirmat totodată că faza ofensivă a conflictului cu Iran s-a „încheiat”.

Aceste declaraţii au fost făcute înainte ca Trump să anunţe suspendarea operațiunii de escortare a navelor.

