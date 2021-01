Cum explică medicul din Rădăuți amendat de Ministerul Sănătății vaccinarea persoanelor care au sărit peste rând. "După ce am luat amendă, am casat vaccinurile"

„Este o eroare, nu este adevărat. Au fost descoperite 563 de persoane neprogramate. Aici există câteva nuanțe de precizat. Un pacient care vine să se vaccineze are un anumit program. Şi mă întreabă şi le spun sincer: Da, ai programare, este în regulă, revii mâine sau când se poate. Acest pacient care vine a doua sau a treia zi cu acea hârtie pe platformă apare ca neprogramat”, a explicat medicul Andrei Manta, joi, la Antena 3, potrivit Digi24.ro.

Când au venit să verifice acele liste, au găsit pacienţi mult peste numărul de programări în ziua respectivă pentru că au fost dintre ei programaţi în altă zi și nu au putut ajunge. Asta s-a întâmplat de-a lungul timpului. Directorul centrului medical din Rădăuți:

Andrei Manta sursa foto: Monitorul de Suceva

Medicul Andrei Manta:„După ce vine DSP și te sprijină în luarea unor decizii, apoi îţi dă amendă?

„Listele nominale cu programarea pacienților le primesc de ceva timp. Noi am avut un mail, o parola unica, prin care puteam să descărcam lista de pacienți. STS a trimis acel mail, numai ca parola a venit de la STS pe un numar gresit. Eu am dovada ca am trimis mailul cu numarul corect. Noi mergem cu programări făcute pe hârtie sau în format electronic”, a mai explicat Andrei Mantea.



Coordonatorul centrului de vaccinare de la Rădăuți mai spune că inclusiv autoritățile le-au recomandat medicilor să folosească dozele rămase dacă sunt oameni doritori să se vaccineze.

„Sfatul mai puţin informal al DSP-ului este să nu irosim dozele. Ce se poate întâmpla….La poarta spitalului sunt doi pacienţi programaţi, la ora 18.00, înainte de sfârşitul programului, care au şi venit. Eu, de pildă, am avut şase pacienţi. Dintre cei şase, doi erau programaţi, restul nu. (…) Imediat după ce am primit amenda am gândit următorul lucru: Am trei variante… Fie reprogramez în altă zi pe toată lumea, fie le fac vaccin celor doi şi numai celor doi care erau programați, ceea ce înseamnă că restul din conţinutul flaconului va putea fi casat, fie îi vaccinăm pe toţi, cât se poate, chiar dacă nu au programare în ziua respectivă”, a mai explicat Mantea.

După controlul DSP, la finalul zilei vaccinurile care au rămas au fost aruncate.

Aseară, după ce am luat amendă, am casat vaccinurile. Le-am făcut vaccin celor care erau programaţi. Dumneavoastră ce aţi face, după ce vine DSP și te sprijină în luarea unor decizii, te sfătuieşte şi apoi trimite un corp de control şi îţi dă amendă? Ce aţi face? Medicul de la Rădăuți:

Reacția medicului vine după ce DSP Suceava a descoperit că la centrul din cadrul Spitalului Municipal Rădăuți au fost imunizate, în perioada 15-23 ianuarie, 563 de persoane care trebuiau să fie în etapa a treia.

În urma controlului DSP, medicul coordonator al centrului a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.000 de lei.



„Inspectorii DSP Suceava au constatat că persoanele venite pentru imunizare în centrul de vaccinare nu erau verificate în aplicația Rovaccinare pe baza CNP-ului și nici în listele de pacienți programați pentru ziua în curs. Listele cu pacienți pentru ziua în curs erau trimise pe WhatsApp de către medicul coordonator din DSP către directorul medical al spitalului și redirecționate mai apoi de acesta personalului care asigură paza centrului pentru a permite accesul în unitate al pacienților programați”, se arată în comunicatul transmis, joi, de Ministerul Sănătății.

Câte persoane au fost vaccinate în județul Suceava până joi, 28 ianuarie

”Până în momentul de față, în total, în județul Suceava s-au vaccinat împotriva Sars-Cov2 14.937 persoane cu doza I si 1.120 persoane cu doza a II-a. Pentru data de 28 ianuarie , pe raza județului Suceava s-au înscris 876 persoane cu vârsta peste 65 ani, persoane cu boli cronice, indiferent de vârstă, în vederea vaccinării împotriva Sars-Cov2”, a transmis, joi, Gabriela Băncilă, purtătoare de cuvânt în cadrul DSP Suceava, pentru obiectivdesuceava.ro.

Potrivit aceleași surse, în judeţul Suceava pentru următoarele șapte zile a fost programat pentru vaccinare împotriva Sars_Cov2 un număr de 4.763 de persoane.

5.000 de oameni, vaccinaţi pe zi în afara platformei

Într-un articol publicat sâmbătă, 23 ianuarie, Libertatea a arătat pe larg că, în perioada 18-21 ianuarie, au fost vaccinate în afara platformei naţionale peste 15.000 de persoane, iar DSP transmitea că nu se vor mai elibera vaccinuri, din cauza faptului că s-au programat prea mulți oameni în afara platformei.

Ulterior, pe 26 ianuarie, colonelul Gheorghiţă confirma informaţiile Libertatea şi anunţa amânarea cu 10 zile a primei doze pentru 35.000 de oameni din profesiile esențiale.





