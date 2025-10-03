Recrutarea pentru războiul din Ucraina a devenit o industrie înfloritoare în Rusia, implicând diverse categorii de cetățeni.

Mame aflate în concediu de maternitate, „autorități locale”, militari de carieră și foști specialiști în resurse umane câștigă bani convingând bărbați să semneze contracte cu Ministerul Apărării și să plece pe front.

Recrutarea de la alimentară

În toamna anului 2024, la casa de marcat a unuia dintre magazinele alimentare din Lipețk, sud-vestul Rusiei, doi oameni stăteau în picioare pentru apă și țigări. Konstantin, un bărbat puternic, cu părul grizonant, și un înalt funcționar regional, plătea.

„Ăsta e un preț al naibii”, a spus al doilea, Artur, îmbrăcat în haine neîngrijite și mirosind a alcool, uitându-se la sticla de apă de 80 de ruble (0,8 euro).

Împreună, s-au urcat apoi într-un SUV negru și au mers spre cartierul industrial al orașului, cu clădirile sale cu cinci etaje din epoca Brejnev.

„Există o șansă să-ți schimbi viața, a meditat Konstantin în timp ce conducea. Ești singur, șomer, un cerșetor”.

Artur nu l-a contrat. Băuse și împrumutase bani de la prieteni în ultimele luni și chiar reușise să ia o bancnotă de 5 ruble de la Konstantin, pe care îl cunoscuse abia în dimineața aceea.

Bărbații au intrat într-una dintre clădirile de cărămidă ale districtului, unde au fost primiți „ca oaspeți de onoare”, în afara rândului.

„Ce, încă nu ne-am hotărât? Cine ne va apăra?”

Niciunul dintre cei de la biroul de recrutare militară din Lipețk nu era interesat de serviciul militar, dar exact pentru asta veniseră Konstantin și Artur.

Prietenul meu a început să spună: «Ei bine, încă nu m-am hotărât». Iar angajata de la recrutări a spus: «Ce, încă nu ne-am hotărât? Cine ne va apăra?». A dat dovadă de un asemenea dar al elocvenței încât oricine ar fi semnat!

În timp ce șomerul era informat despre plăți și despre „datoria sa sacră”, funcționarul a intrat în biroul adjunctului comisarului militar pentru a primi comisionul. E doar unul dintre cazuri. Anterior, presa independentă a scris că rușii răpesc șomeri și bețivi și îi trimit pe front.

Sistemul de recrutare s-a transformat într-o rețea complexă, cu intermediari care primesc comisioane pentru fiecare recrut trimis la război.

Încasează între 50 și 3.670 de euro

Așa a ajuns Artur în mașina oficialului din Lipețk, care îl ducea direct la biroul de recrutare militară.

Sumele variază între 5.000 (circa 53 de euro) și 350.000 de ruble (3.670 de euro), în funcție de „statutul” clientului.

„Nu e nicio înșelăciune. Putea muri de la alcool sau de la droguri”

„Nu e nicio înșelăciune aici. Artur putea muri de la alcool sau droguri. I-am explicat: Ascultă, vei primi bani. Te vei întoarce un om respectat, dacă te vei întoarce. Nimeni nu i-a promis că nu sunt riscuri și că totul va fi bine”, a declarat Konstantin, oficialul local implicat în proces, care are un „KPI”, normă de bărbați recrutați.

Recrutoarea Olga promite să organizeze un curs de instruire pentru operatori de drone la Iaroslavl. Andrei promite să-l plaseze în spatele frontului ca șoferi. Gheorghi garantează concediu la fiecare șase luni.

Toți sunt dispuși să plătească bilete de avion sau de tren, să ofere trei mese pe zi și cazare în timpul examenului medical. Dar aproape niciunul dintre ei nu își va vedea personal noii recruți.

„Dame de companie”, în rol de recrutoare

Recrutori experimentați spun că îi recunosc pe intermediari după aspect. „În principal sunt femei. Stau, caută pe cineva, îi conduc de braț. Și arată nepotrivit de strălucitor, ca niște dame de companie, se vede imediat că nu sunt angajatele noastre”, a relatat Iaroslavl, angajat al primăriei Moscovei.

Profilul de Telegram al uneia dintre recrutoarele care recrutează voluntar pentru serviciul militar contractual.

„Nu știu ce se întâmplă cu ei după aceea. Treaba mea este să-i conving să vină și să semneze. Nu mai vorbim după”

Unii recrutori lucrează de la distanță, publicând anunțuri în grupuri de Telegram și promițând diverse beneficii. „Nu știu ce se întâmplă cu ei după aceea. Sarcina mea este să vină și să semneze contractul. După aceea nu mai comunicăm, nu există legătură acolo”, a explicat o recrutoare numită Viktoria.

Vika promite că, cu ajutorul ei, va fi posibil să meargă pe front fără legitimație militară. Copiii mai mari ai candidatului vor fi admiși la universitate cu o bursă, iar cei mai mici vor participa gratuit la tabere de vară.

Familiei i se vor ierta datoriile de până la 10 milioane de ruble (104.000 de euro) și i se vor da 10 acri de teren. Orice proces va fi suspendat. Aceasta este doar o mică parte din beneficiile promise.

Zeci de bărbați o sună și îi trimit mesaje Viktoriei.

Programe oficiale de recompensare a celor care aduc recruți

Există și programe oficiale de recompensare a celor care aduc recruți. În Iaroslavl, nord-vestul țării, oricine „atrage un voluntar la comisariatul militar” primește inițial 30.000 (310 euro), apoi 100.000 de ruble (1.050 de euro).

În Ulianovsk, sus-vestul Rusiei, suma este de 150.000 de ruble (1.570 de euro).

Trebuie doar să-l controlezi. Să treci comisia medicală împreună cu el, să fii lângă el până la plecare. Și când pleacă, ți se va da un talon, mergi la administrație, îl dai și gata, a explicat un angajat al comisariatului militar din Ulianovsk.

„Abordarea umană”

Liza își construiește brandul personal ca recrutor pe o abordare umană. Spune că nu întrerupe contactul cu recruții, spre deosebire de colegii ei, comunică cu familiile lor, trimite soldaților bani pentru țigări și este chiar dispusă să le livreze telefoane sau tablete fără a cere bani înapoi.

„Le arăt și videoclipuri cu evacuarea cadavrelor”, a declarat o recrutoare numită Elizaveta. Totuși, ea recunoaște că trimite pe front „trei din cinci candidați”.

„Pe internet se spune: «Ah! Vrei să fii șofer? Hai, hai, conduci generali și colonei.» Și apoi, bam, îi schimbă hainele, îi iau telefonul și îl trimit pe front. Nu vreau să mă joc de-a sfânta, dar nu sunt pregătită să trăiesc cu asta; ar fi bani murdari.”

Unii recrutori locuiesc în străinătate în timp ce trimit ruși la război. Elizaveta, de exemplu, caută apartament în Istanbul în timp ce publică anunțuri de recrutare.

„Când încă un soldat a dispărut fără urmă, am încetat să mai fac publicitate. Deocamdată am luat o pauză clară”, a declarat Elizaveta.

Cu toate acestea, o săptămână mai târziu, contactele ei au reapărut în unul dintre cele mai mari canale Telegram despre serviciul militar pe bază de contract.

