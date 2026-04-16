5 știri – Filme și seriale: Unde se va filma „Emily in Paris”. În ce serial inedit va juca Cercei Lannister

„Fjord”, filmul regizat de Cristian Mungiu care-l are pe Sebastian Stan în rolul principal, a fost selectat în competiția oficială a Festivalului de la Cannes 2026, care va avea loc între 12-23 mai. Mungiu, premiat cu Palm d’Or la Cannes în 2007, pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, explorează în „Fjord” tema imigranților și a diferențelor culturale. Filmul nu are încă o dată oficială de lansare în România, însă va apărea pe 19 august în Franța.

„Emily in Paris”, sezonul 6, se va filma în Grecia și Monaco, au confirmat actorii din distribuție, într-un videoclip în care fac playback pe piesa „Mamma Mia”. Filmările vor începe în mai, iar noul sezon ar trebui să apară cândva la finalul acestui an, spre încântarea fanilor nerăbdători.

„From”, sezonul 4, revine din 20 aprilie pe HBO Max. Sezonul precedent s-a încheiat cu o moarte neașteptată și a ridicat o mulțime de întrebări noi la care fanii speră să primească răspunsuri odată cu noile episoade. Calea personajelor principale spre libertate este și de această dată împânzită de monștri, în timp ce, simultan, o serie de adevăruri șocante le testează limitele.

Lena Headey din „Urzeala Tronurilor” se alătură sezonului 3 din „Wednesday”. Headey este a doua actriță din universul „Game of Thrones” asociată proiectului, după Gwendoline Christie. Sezonul 3 din „Wednesday” are toate ingredientele să fie un succes, cu Eva Green în rolul Opheliei și Winona Ryder în rolul Thabitei, un personaj nou pe care abia așteptăm să îl cunoaștem.

Jamie Dornan din „Cincizeci de umbre ale lui Grey” va fi Aragorn în următorul film „Stăpânul Inelelor”, „Vânătoarea lui Gollum”, care va fi lansat în decembrie anul viitor. Deși se zvonea că Leo Woodall va juca rolul legendar, acesta din urmă va interpreta un alt personaj, pe Halvard, care i se alătură lui Aragorn în vânătoarea lui Gollum. Andy Serkis, care regizează filmul, revine în rolul lui Gollum, Ian McKellan și Elijah Wood revin în rolurile emblematice lui Gandalf și Frodo, în timp ce Kate Winslet pătrunde în premieră în universul „Stăpânul Inelelor”.

