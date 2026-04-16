Redactor-șef la Cotidianul din septembrie 2025

Zachmann preluase conducerea editorială a publicației Cotidianul relativ recent, în luna septembrie a anului 2025, la scurt timp după ce grupul Clever a achiziționat ziarul de la Cornel Nistorescu.

Decizia de a demisiona a fost lăsată să se întrevadă chiar în cursul zilei de joi, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care jurnalistul promova un interviu de calibru la radio Europa FM cu președintele Nicușor Dan.

Acest eveniment vine la doar două săptămâni după ce Zachmann a realizat un alt interviu de top, de data aceasta cu premierul Ilie Bolojan.

„Zi mare la Europa FM. La 18.15 vine președintele Nicușor Dan. Zi mare și pentru mine. Vin câteva schimbări. Stay tuned”, a fost mesajul prin care jurnalistul a prefațat mutarea.

Planuri

Deși nu a oferit încă detalii concrete despre următoarea sa destinație profesională în televiziune sau presa scrisă, Sebastian Zachmann a transmis un mesaj de susținere pentru colegii pe care îi lasă în urmă la ziar.

„Pentru că am o responsabilitate morală față de jurnaliștii de la Cotidianul, voi încerca să găsim o variantă prin care să lucrăm împreună în continuare, chiar dacă în altă redacție”, a spus Sebastian Zachmann pentru Paginademedia.ro.

Singura certitudine în acest moment este continuarea colaborării cu postul de radio Europa FM. Din toamna anului trecut, jurnalistul moderează ediția de joi a emisiunii Piața Victoriei.

Cine este Sebastian Zachmann

Absolvent al Facultății de Filosofie – o specializare despre care afirmă că l-a învățat lucrul esențial în jurnalism: „să pun întrebări” – Zachmann și-a construit o carieră solidă în mass-media.

În 2011, după o bursă în Spania, intră în presa din România, alăturându-se redacției ziarului Adevărul.

În 2013, este promovat și preia conducerea secției politice a publicației.

În 2020, demisionează de la Adevărul și trece în echipa Prima TV, ocupând inițial funcția de corespondent pe domeniul politic.

Devine ulterior realizatorul cunoscutei emisiuni de analiză și interviuri Insider Politic, de la Prima TV, proiect pe care l-a condus până la actuala demisie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE