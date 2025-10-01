Potrivit sondajului, mulți parteneri se simt iritați de lipsa de organizare a celuilalt, ceea ce duce la scăderea atracției și conflicte frecvente.
Peste 60% dintre respondenți au declarat că dezordinea din casă creează tensiuni în relație cel puțin ocazional. Pentru 37% dintre cei chestionați, lipsa de organizare reduce atractivitatea partenerului.
Femeile par să fie mai sensibile la acest aspect: 62% consideră că partenerul lor este dezordonat, comparativ cu 50% dintre bărbați.
De asemenea, 59% dintre femei și 47% dintre bărbați preferă să facă curățenie ei înșiși, chiar dacă dezordinea nu a fost creată de ei.
Între comportamentele care deranjează cel mai mult se numără păstrarea hainelor vechi „pentru orice eventualitate” (68% dintre respondenți), aruncarea hainelor murdare prin casă (30%), lăsarea rufelor murdare până se umple coșul (27%), lăsarea șosetelor și lenjeriei intime la întâmplare (19%), așezarea pe pat în hainele de stradă (19%).
Studiul a relevat că 38% dintre americanii care locuiesc cu un partener au aruncat în secret lucrurile acestuia.
Un bărbat din trei a recunoscut că a stricat intenționat un obiect pentru a scăpa de el, 11% ascunzând acest lucru de partener.
Alte comportamente problematice includ păstrarea cutiilor goale și a cablurilor vechi (43%), aglomerarea spațiilor comune (39%) și transformarea unei camere într-o „groapă de gunoi” personală (30%).
