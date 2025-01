Cum l-a convins Cătălin Predoiu pe Gerhard Karner să accepte România în Schengen: „A fost surprins”

El s-a referit la discuțiile purtate încă din vara lui 2023, la Viena. „Prima întâlnire a fost interesantă pentru că acolo am schimbat complet regulile jocului împreună și îmi aduc aminte că ministrul Karner a fost puțin surprins în primă fază, se aștepta la un alt tip de abordare, la o abordare, hai să spunem punitivă, bazată pe reproș. Se aștepta la același discurs legat de faptul că îndeplinim condițiile și nu suntem acceptați. Am deschis linii de discuție privind interesele noastre economice, adică în perspectivă am arătat că e important să rezolvăm acest dosar și în perspectiva economică”, a spus Predoiu marți, 31 decembrie 2024, la Antena 3, potrivit transcriptului furnizat de MAI.

Ministrul român de interne a adăugat că Gerhard Karner a fost surprins de tactica abordată și că ulterior, pe parcursul acelor negocieri, a fost mai receptiv.

„A fost într-o primă fază surprins, cred că a așteptat să vadă dacă e doar vorba de un discurs de introducere protocolar, dar pe măsură ce a avansat discuția, s-a deschis din ce în ce mai mult și am convenit câteva lucruri de care ne-am ținut”, a explicat Predoiu.

El a povestit că apoi, la forumul miniștrilor de interne din Europa Centrală și de Est, desfășurat la Brdo, în Slovenia, în toamna lui 2023, când se discuta posibilitatea unui Air Schengen, negocierile s-au blocat între Austria și Bulgaria în urma unor certuri, iar Karner, nervos, a cerut întreruperea discuțiilor.

„Și atunci am intervenit și, mă rog, am reușit cumva să aplanăm lucrurile și să ne reluăm discuțiile și în final am ajuns la un rezultat. Și apoi, imediat după, l-am abordat separat pe domnul Karner și i-am propus să includem și frontiera maritimă în pachet, pentru că nu i-a afectat cu absolut nimic, dar psihologic era important să intrăm cu două odată și nu doar cu una, să rămânem cu două în afară”, a spus Predoiu, fără să precizeze ce l-a nemulțumit pe ministrul austriac de Interne.

În primăvara lui 2024, Predoiu a aflat că Austria ar putea accepta ca România să intre și terestru în Schengen, dar abia în primăvara lui 2025.

„M-am dus imediat la Viena, am discutat cu domnul Karner în mai multe runde peste vară și am explicat că pentru noi este de neacceptat 2025. I-am adus toate argumentele necesare, am explicat cât de important e pentru români să închidem în acest an dosarul și în final am avut un acord de principiu chiar în septembrie”, a rememorat el.

Ministrul de interne Cătălin Predoiu și omologul bulgar Atanas Ilkov au ridicat simbolic ultima barieră de frontieră dintre cele două ţări, în primul minut al Anului Nou 2025, la punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, pe podul peste Dunăre.

Diplomă acordată primilor șoferi care au trecut frontiera fără control. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Astfel, cele două țări au aderat complet la spaţiul Schengen, prin eliminarea controalelor la frontierele terestre interne, după ce Austria a acceptat în primă fază doar Air Schengen-ul, pe 31 martie 2024.

