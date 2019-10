Indiferent că ne aflăm la birou, la școală, într-un spital sau acasă, suntem înconjurați de gadgeturi. Folosim telefoane inteligente, laptopuri, routere WiFi, roboți și smartwach-uri – acestea fiind doar câteva exemple asupra felului în care tehnologia a pătruns și a transformat fiecare aspect al vieților noastre.



Lumea în care trăim este dependentă de tehnologie în aproape toate activitățile de zi cu zi. Comparativ cu felul în care arătau lucrurile în urmă cu cinci – șase decenii, oamenii au devenit mult mai eficienți, grație științei și a descoperirilor tehnologice. Iată cum ne influențează tehnologia viața zilnică:

1. Tehnologia a schimbat felul în care comunicăm

Comunicarea este una dintre nevoile noastre principale – și așa a fost încă din cele mai vechi timpuri. Avem nevoie să le transmitem altor oameni anumite informații și, cu ajutorul tehnologiilor moderne, acest lucru este foarte simplu de făcut, indiferent în ce colț al lumii ne-am afla.



Dacă în trecut comunicarea se limita la a expedia o scrisoare și a aștepta ca serviciile poștale să livreze mesajul, astăzi putem trimite un e-mail, un fax sau un sms care va ajunge, instant, la destinatar.



Totodată, întâlnirile de afaceri au devenit mult mai simple, odată cu introducerea video-conferințelor. Nu trebuie să ne mai facem griji că vom întârzia la o întâlnire, pentru că interlocutorul nostru este la doar un click distanță. Astfel, parteneriatele de business sunt mult mai ușor de încheiat, evoluția tehnologică eficientizând activitatea la locul de muncă.

2. Tehnologia a schimbat felul în care învățăm

Este adevărat că în majoritatea școlilor încă se mai predă după manuale tipărite, se folosesc în continuare stilouri și pixuri, pentru a scrie, iar tabla și creta sunt indispensabile într-o sală de clasă. Cu toate acestea, multe instituții de învățământ s-au adaptat timpurilor moderne și au început să fie dotate cu table inteligente, televizoare smart și tablete. Astfel, gadgeturile pe care copiii le folosesc în afara orelor de curs sunt utilizate și în procesul didactic.



Modalitățile de educare și metodele de învățare s-au schimbat destul de mult, odată cu evoluția tehnologiei. Astăzi, oricine poate afla orice informație fără să mai meargă la biblioteci, unde să se documenteze și fără să ceară lămuriri altor oameni. Motorul de căutare Google a schimbat total felul în care ne informăm despre un anumit subiect.



Mai mult decât atât, există multe școli în mediul online. Astfel, oricine are un computer poate urma cursurile unei facultăți, iar la final să obțină o diplomă de licență.

3. Tehnologia a schimbat stilul de viață

Datorită dispozitivelor casnice și a celor mai noi tehnologii, viața oamenilor a devenit mai organizată și mai sigură. De exemplu, cu ajutorul unui smartphone, putem să aprindem luminile în cameră, să deschidem sau să închidem o ușă, să verificăm cine a intrat în scara blocului și chiar să preparăm cafeaua de dimineață. Industria tehnologiilor smart pentru locuințe a venit în ajutorul oamenilor cu o mulțime de gadgeturi, automatizate și controlabile cu ajutorul unor aplicații pentru telefonul mobil.



Totodată, tehnologia ne ajută să economisim timp, pentru că putem face foarte multe lucruri fără să fim nevoiți să plecăm din casă, de exemplu. Putem citi ziarul online, putem comanda mâncare cu ajutorul aplicațiilor, putem vorbi cu prietenii fără să ne întâlnim.



Tehnologia a jucat un rol important în multe domenii de activitate, precum sănătatea, crearea de locuri de muncă, managementul datelor și va continua să schimbe stilul de viață al oamenilor, în funcție de cerințele acestora.



Photo by Victor He on Unsplash



