Câștiguri nete de până la 1,3 milioane de forinți pe lună, circa 3.600 de euro, tehnologie modernă și călătorii prin Europa. Să fii șofer de camion pare o profesie de vis pentru mulți din Ungaria.

Totuși, în spatele acestor avantaje financiare se ascund provocări dure, precum izolarea, condițiile incerte și presiunea constantă.

Salarii atrăgătoare, dar cu sacrificii

Tomka János, un șofer de camion cu experiență, a explicat, în cadrul emisiunii CashTag de pe Pénzcentrum, că profesia oferă câștiguri care pot ajunge la un milion de forinți net lunar, circa 2.800 de euro.

În cazul transporturilor speciale, precum cele de mărfuri periculoase sau frigorifice, salariile pot urca până la 1,3 milioane de forinți, adică 3.600 de euro.

Un șofer priceput își poate recupera investiția inițială în permis și calificări, de aproximativ 1,5 milioane de forinți (aproximativ 4.000 de euro) în nici două luni de muncă.

Totuși, condițiile de lucru lasă de dorit. Lipsa parcărilor sigure, taxele de drum în creștere și infrastructura insuficientă complică viața șoferilor.

„De multe ori trebuie să opresc în locuri ilegale, iar dimineața mă trezesc cu poliția care îmi cere să plătesc o amendă de 200 de euro”, a explicat Tomka.

Provocări în viața personală

Un alt aspect dificil este izolarea. Șoferii internaționali petrec până la 26 de zile pe lună departe de familie, ceea ce afectează relațiile personale.

„Nu-ți vezi copilul crescând, nu-ți vezi soția, iar căsnicia devine mai dificilă”, a adăugat Tomka, care ulterior a optat pentru un program de muncă mai flexibil.

Siguranța rămâne o problemă majoră, mai ales în Europa de Vest.

„Mi-au tăiat prelata și mi-au furat combustibil”

„Mi-au tăiat prelata de mai multe ori în Franța și mi-au furat combustibil. Într-o altă situație, migranții au urcat pe camion, dar, din fericire, poliția era în apropiere și a intervenit rapid”, a povestit șoferul.

Locul de muncă poate reprezenta o soluție pentru tinerii fără obligații familiale, îmsă viața pe drum nu este ușoară. Pe lângă conducerea camionului, șoferii au și alte responsabilități, cum ar fi fixarea mărfurilor, completarea documentelor și respectarea regulamentelor stricte.

„Dacă nu ești atent, poți provoca pagube majore firmei sau ție însuți”, avertizează Tomka.

