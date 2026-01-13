O metodă neobișnuită implică utilizarea unei legume comune din bucătărie, ceapa. Potrivit LeaseCar, o ceapă tăiată în jumătate și frecată pe parbriz, după ce ai părăsit seara mașina poate crea o barieră naturală care împiedică picăturile de apă să se transforme în gheață.

În plus, uleiurile naturale din ceapă ajută la descompunerea stratului de brumă, reducând astfel munca de dimineață.

Motor Match confirmă această metodă: „Un truc unic este să folosești o ceapă pentru a trata sticla cu o seară înainte. Simplu, taie ceapa în jumătate și freacă parbrizul. Uleiurile naturale creează o barieră ce împiedică acumularea de brumă, descompunând-o pe măsură ce se formează”.

Problema parbrizului înghețat este comună în timpul iernii. Pe Reddit, utilizatorii au împărtășit metode diverse pentru a combate această provocare.

Un utilizator a sugerat utilizarea unei folii de plastic fixată cu magneți, în timp ce un altul a recomandat umplerea rezervorului de spălare cu alcool izopropilic pentru a preveni înghețarea.

O altă soluție simplă, potrivit unui utilizator, este să acoperi parbrizul cu un prosop peste noapte.

Indiferent de metoda aleasă, șoferii trebuie să se asigure că parbrizul este complet curățat înainte de a porni la drum, atât pentru siguranța proprie, cât și pentru evitarea sancțiunilor.